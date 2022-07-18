طريقة استخدام بذور الشيا الصحيحة في فقدان الوزن.. نظام غذائي صحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن غاية مهمة للعديد من اصحاب الوزن الزائد، إذ يتجه الكثير من الأشخاص إلى الحصول على بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم على فقدان الوزن، من بينها بعض أنواع البذور الشائعة، مثل الشيا، لذلك تعددت عمليات البحث عن طريقة استخدام بذور الشيا الصحيحة في فقدان الوزن.

وحسب ما عرضت صحيفة «تايمز» الهندية، أن بذور الشيا تعتبر من البذور متعددة الاستخدامات لأسباب عديدة، لذلك نقدم طريقة استخدام بذور الشيا الصحيحة في فقدان الوزن في السطور التالية.

طريقة استخدام بذور الشيا الصحيحة في فقدان الوزن

تساهم بذور الشيا في فقدان الوزن بشكل فعال، فهي موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، وتعد غنية للغاية بالمغذيات والألياف الصحية والمهمة للجسم بالنسبة، إذ أنها تحتوي على العناصر الغذائية الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن، كالبروتينات والحديد والماغنيسيوم، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتتمثل طريقة استخدام بذور الشيا الصحيحة في فقدان الوزن في الآتي:

1- شاي بذور الشيا

لجميع عشاق تناول الشاي، هذه هي أفضل طريقة لإدراج بذور الشيا في نظامك الغذائي، إذ يعد شاي بذور الشيا لذيذ وصحي ومنعش في الوقت ذاته، فقط قومي بغلي أوراق الشا وضعيها في الكوب ثم قومي بتصفيتها وشربها بعد تبريدها لمدة ساعتين على الأقل.

2- عصير بذور الشيا

من الأفضل تناول العصائر في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة صحية في المساء، خاصة في فصل الصيف لأنها تساعد على حرق الدهون بشكل أفضل، إذ يمكن مزج بذور الشيا مباشرة في العصير، ومن ثم تناولها.

3- دقيق الشوفان بذور الشيا

إذا كنت تفضل تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار، فأنت بالفعل على الطريق الصحيح لحياة صحية، لكن إضافة بذور الشيا إليها سيجعل وجبة الإفطار أكثر إشباعًا وتغذية، ويمكن القيام بذلك من خلال وضع دقيق الشوفان مع بذور الشيا والقرفة ورشة ملح وحليب في إناء، ومن ثم يجرى تحريك الخليط وتركه حتى يغلي، ومن ثم يمكن إضافة السكر أو العسل الأبيض بنسب بسيطة.