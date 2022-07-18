بعد أزمة عروس المحلة.. اعرف الفرق بين «ميك أب سوارية» والخطوبة والزفاف بالأسعار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موقف لا تُحسد عليه، ربما لا تتمنى أي فتاة أن تتعرض له في يومها المفضل يوم الزفاف أو الخطوبة، على الشخص الذي اختاره قلبها، إذ تعرضت فتاة لإهانة كبيرة فضلا عن كسر خاطرها وإحراجها أمام عريسها والمتواجدين داخل أحد صالونات التجميل، في المحلة الكبرى، بسبب الاختلاف على السعر، فضلا عن قيامها بفعل استاء منه الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما قامت بالتخطيط لإفساد فرحتها، باصطحابها إلى حوض المياه، ومن ثم غسلت وجهها تمامًا، وأزالت كل مساحيق التجميل التي قامت بوضعها لها، وطردها مع عريسها.

ربما كان اتفاق العروس«آلاء»، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع خبيرة التجميل، على عمل ماكياج«سوارية»، لحضور خطبة دون أن تبلغها أنها العروس مقابل مبلغ 450 جنيهًا، ولكن رد الفعل حينما علمت الأخيرة بالحقيقة مؤلم إذ كان رد فعلها عنيفا حينما علمت بأنها العروس، إذ جاء عريسها إلى الصالون لاصطحابها، ما جعلها تساومها على دفع مقابل مادي أكبر بنظير مسح الماكياج مع على وجهها.

باتت قصة عروس المحلة، الأكثر بحثا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع يتحدث عن الواقعة، فضلا عن ردود أفعال متباينة، بين التعاطف والهجوم على الثنائي.

أسعار ماكياج السوارية والخطوبة والزفاف

ومن جانبها تحدث مها الأنصاري، خبيرة التجميل، عن الفرق بين الماكياج السوارية والخطوبة والزفاف، فضلا عن الأسعار المخصصة لكل منهم، خلال حديثها لـ«هُن»، قائلة:«الأسعار تختلف من شخص لآخر، حسب طبيعة الخامات المتوفرة، والماركات، وعادة يكون سعر السوارية في حدود 500 جنيه يزيد أو يقل حسب تحديد الميك أب أرتيست، والخطوبة نحو 1500 وقابلة للزيادة، والزفاف في حدود 2500 وقابلة للزيادة أيضا، باختلاف الماود والماركات المستخدمة، فضلا عن اختلاف العروس إذا كانت مُحجبة أو بدونه».

الفرق بين ماكياج السوارية والخطوبة

وتابعت:«الفرق بيكون في الماتريال، السوارية أغلب الماركات، بتكون متاحة في الصيدليات، ومتداولة بشكل كبير، بخلاف الماركات العالية والبراندات المستخدمة في ماكياج الخطوبة والزفاف، فضلا عن اختلاف نوعية الرموش و مدى ثباتها، رموش الخطوبة بتكون طبيعية اكتر وثابتة».

وفيما يخص رد فعلها على ما فعلته خبيرة التجميل في عروس المحلة، قالت:«تعرضت لموقف مشابه، عادي بيجيلنا ناس ومش مقتدرين ماديا، الميك اب بيكون ثابت لحد ما في السوارية، الموقف غريب، كان عندي خطوبة بنت وطلبت سوارية، في ناس بتجيلي خطوبة وبتقول عايزة أحجز سوارية، وفي بنات مبتبقاش عايزة ميك أب ثقيل وعايزاه سيمبل، هي كسرت خاطرها يوم فرحتها».