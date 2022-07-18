حسن زيزو.. أول موديل مصاب بالشلل الدماغي يتحدى مرضه بطريقته الخاصة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم يستسلم لإعاقته التي ولد بها، ولم تمنعه من التحليق في سماء أحلامه التي لا حصر لها، وقرر النجاح على طريقته الخاصة، فعلى الرغم من الشلل الدماغي الذي اُصيب به والذي يؤثر على حركته إلا أنه يقاوم من أجل إثبات ذاته من المشاركة في عدة أعمال منها لعب الكرة وآخرها «الموديل» ليقاوم مرضا أصبح واقعا مفروضا عليه منذ طفولته حرمه من الاستمتاع بحياته مثل بقية أصحابه، لذلك قرر حسن زيزو، ابن مدينة صفط اللبن استثمار وقته في التصوير، وأصبح من أشهر الموديل من ذوي الشلل الدماغي في مصر، حسبما روى لـ«هن»

بداية «حسن» في شغل الموديل

حبه للموضة والفاشون منذ طفولته واستمتاعه بذلك المجال دفع حسن زيزو، 24 عاما، للدخول في عالم الأزياء والتفكير في أن يصبح موديل من ذوي الشلل الدماغي، وعلى الرغم من أن وضعيات التصوير من المهم فيها الثبات حتى تصبح الصورة عالية الجودة ومعاناته من التوتر المصحوب لمرضه، وأيضا المشاكل في الحركة بسبب تلف جزء من الدماغ إلا أن الشاب العشريني أتقن وضعيات التصوير والوقوف متزنا وكأنه شخصا طبيعيا، قائلا:«أنا بحب الموضة واللبس وبحب اتصور جدا ومن فترة طويلة كان في حد بيعمل فكرة موديل ذوي الإعاقة، وكنت أنا من المرشحين من ذوي الشلل الدماغي، بس للأسف ملقتش دعم وكلها حاجات بسيطة»

مشاركته في الأنشطة المختلفة

وعلى الرغم من أنه درس في إحدى معاهد صفط اللبن إلا أنه بسبب بعض المشاكل التي واجهته تركها وهو الآن يشارك في إحدى المسرحيات التي من المفترض أن تعرض في الفترة المقبلة، ويشارك أيضا في لعب الكرة، بالإضافة إلى هوايته في التصوير وحبه للعمل كـ موديل من ذوي الإعاقة، أما بالنسبة لاختيار الملابس في الصور فكان له المشاركة الأكبر في اختيارها وتنسيقها: «كل الملابس اللي أنا بتصور بيها بتاعتي، وأنا اللي بنسق الألوان وبختارها حسب اللي يناسبني».