مصممة روسية تنتقد أمينة شلباية: «فستانك التريندي مش إتيكيت بهذه المناسبة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، بإطلالة صيفية بفستان تريندي، خلال أحدث لقاء لها على شاشات التلفزيون، خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها بتصريحاتها فيما يخص قواعد الإتيكيت خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت حديث الرواد والجمهور، إذ تضع قواعد خاصة في طريقة تناول الطعام والشراب، بخلاف المعتاد عليه، كالطريقة الصحيحة لتناول العنب والمانجة و الأرز والبطاطس المحمرة، والبطيخ.

مصممة روسية تتحدث عن أمينة شلباية وظهورها الأخير

خبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية، تهتم دائما بمظهرها وفي كيفية ظهورها على متابعيها، سواء خلال الفيديوهات التي تشاركها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال اللقاءات التلفزيونية والصحفية، ولكن انتقدتها مصممة الأزياء الروسية فيرا زولوتاريفا، التي تعيش في مصر منذ أعوام، على خلفية ظهورها الأخير في إحدى البرامج التلفزيونية، إذ دونت منشور عبر حسابها على موقع فيسبوك، قائلة:«المفروض قبل ما نروح اي لقاء تليفزيوني لازم نعرف موضوعه، ومعلومات كاملة عن المذيع، الضيفة هنا راحت لقاء موضوعه الإتيكيت، بفستان شاطئ مفتوح صيفي بألوان تريندي، تقابل مذيع معروف انه بيلبس بدل كلاسيك على طول إيه كان الأنسب».

وتابعت المصصمة الروسية فيرا زولوتاريفا، في الحديث على آخر ظهور لخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية الأخير، قائلة:«بالإتيكيت لازم نحترم Dress Code لبس المذيع المستضيف لنا، فكان الأنسب يكون كتفها مقفول، فكان الافضل يكون معاها بلوفر Soft بالدانتيل مثلا تحطه على كتفها، بالاتيكيت لازم نحترم القاعدة العريضة من المجتمع اللي هيتفرج علينا، ملكة انجلترا لما زارت دولة عربية لبست طرحة، طيب هل كان للحالة دي حل».

مصممة أزياء روسية تنتقد أمينة شلباية

«كان الافضل والأروش، للمذيع لما شافها جت بفستان مفتوح إنه لازم يقرر يشيل الجاكيت الكلاسيك قبل التصوير»، بهذه العبارة واصلت مصممة الأزياء الروسية، الحديث على ما كان يجب على خبيرة الاتيكيت أمينة شلباية، الظهور به، إذ تابعت:« لازم العين متنفرش من التناقض، وبعدها لازم يفتح أسورة كم القميص ويشمرها لفتين، لأن بالإتيكيت الراجل لو شال الجاكيت لازم يشمر القميص، الإتيكيت يعني إزاي استعمل أو أعمل الحاجة صح لنفسي ولمن حولي، الإتيكيت مش في الاكل بس، ده في الكلام والتحركات واللبس، علشان كده اللبس له Dress Code».

كيف تتعامل أمينة شلباية مع الانتقادات؟

وكانت تحدثت أمينة شلباية، لـ«الوطن»، عن رد فعلها على الانتقادات التي تتلقاها من قبل البعض:«كل الكلام اللي بيطلع ده، والسخرية والانتقادات مهزتليش شعرة، أنا واثقة في نفسي ورجلي على الأرض، أنا عمري ما هسكت وهكمل في اللي بقوله وبقدمه، وبقول اللي المفروض تعملوه في القعدات الرسمية، لو أنتوا بقى مش عاوزين براحتكم، كنت بستضيف خبراء يتكلموا عن الإتيكيت ومكنتش أنا اللي بتكلم، وفي رمضان قررت أركز أكتر على الإتيكيت وقدمت محتوى على السوشيال ميديا».