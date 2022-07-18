الامارات | نجاة ركاب طائرة انقلبت أثناء الهبوط.. شاهد بالصور

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة ركاب طائرة انقلبت أثناء الهبوط.. شاهد بالصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبطت طائرة ركاب اضطراريا في مطار بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين ولم ترد أنباء عن مقتل أحد بعد أن تم إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة والذين تجاوز عددهم 30 شخصا.

وظهرت الطائرة في مقطع مصور تم التقاطه في المكان وهي مقلوبة.

وتصاعد دخان أسود وألسنة لهب من الطائرة مع اقتراب عربات الإطفاء منها على الممر وبدأ رجال الإطفاء في رشها بالماء.

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