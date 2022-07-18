بعد ارتفاع أسعار المنيو.. طريقة عمل ماك تشيكن في المنزل زي المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«لما مامتك تعملهالك في البيت»، الإفيه الشهير هو حل الأمهات الأفضل في هذه الأوقات لصنع وجبة أطفالهن المميزة، إذ ينبهر أغلب الصغار بوجبة الـ ماك تشيكن التي وصل سعرها في واحد من مطاعم البرجر الأمريكية الشهيرة في مصر من 78 لـ118 جنيهًا، ونقدم لكِ خطوات وطريقة عمل ماك تشيكن في المنزل زي المطاعم.

اتبعي خطوات طريقة عمل ماك تشيكن في المنزل زي المطاعم، حسب وصفة الشيف العالمي، جوشا وايسام، المعروضة عبر قناته الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

طريقة عمل ماك تشيكن في المنزل زي المطاعم

- المقادير:

4 قطع من صدور الدجاج

رشة ملح طعام أو ملعقة صغيرة حسب الرغبة

3 ملاعق من زيت الزيتون

ملعقة بهارات مشكلة

ملعقة فلفل أبيض

حزمة من الخس العادي، أو خس الأيسبرج

حبة طماطم مقطعة إلى شرائح

أربع قطع من خبز الكايزر

- مقادير تحضير الصلصة

نصف كوب مايونيز

ربع كوب كريمة حامضة

ملعقتان لبن رائب

رشة ملح

رشة فلفل أسود

فص ثوم مهروس

ملعقتان كبيرتان حليب دافئ قليل الدسم

خطوات عمل ماك تشيكن في المنزل زي المطاعم

- ابدأي طريقة عمل ماك تشيكن في المنزل زي المطاعم، بإضافة الملح مع الفلفل الأسود والبهارات وزيت الزيتون والفلفل الأبيض في وعاء، واخلطي المكونات جيدًا.

- ضيفي صدور الدجاج إلى الخليط وادهنيها بالبهارات من كافة الجهات.

- ضعي صدور الدجاج داخل صينية للفرن وضعيها على شواية النار، واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تحمر وتنضج.

خطوات تحضير الصلصة

- ضعي كل من الكريمة الحامضة مع المايونيز والثوم والحليب والملح والفلفل الأسود وامزجي المكونات جيدًا.

- ادهني الخبز الخاص بالبرجر بالصلصة من الداخل، وضيفي إليه قطع الدجاج، ومن ثم شرائح الطماطم والخس، وقدميه في أطباق.