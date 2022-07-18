الامارات | ارتكب جريمة قتل وتعرض لحادث سير فانكشف أمره !

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكب جريمة قتل وتعرض لحادث سير فانكشف أمره ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل القبض على متهم في جريمة قتل بعد تعرضه لحادث سير، حيث تبلغ مركز شرطة جبلة الخارجي في اللاذقية بدخول شخص مصاب إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة جبلة إسعافاً ولا يحمل ما يثبت شخصيته مدعياً أن اسمه (أحمد . س).

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق من قبل مركز الشرطة بالحادثة الذي تعرض لها المصاب ادعى أنه سقط من درج أحد الأبنية وأصيب بكسور ورضوض وتم نقله لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وأشار البيان إلى أنه تم الاشتباه بوضعه لقيامه بإخفاء حقيقة هويته الشخصية وبعد تلقيه العلاج تم إحضاره إلى مركز الشرطة المذكور، وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بإعطاء اسم وهمي بهدف التضليل وأن اسمه الحقيقي (سامر . س) وقد تعرّض لحادث سير دراجة نارية في قرية (حميميم)، وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه إذاعة بحث بجريمة قتل راح ضحيتها مواطن يدعى (محمد . أ) وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المغدور بتاريخ 2022/3/30 وذلك في قرية (بقراقة) التابعة لمنطقة مصياف في محافظة حماة بعد استدراجه، وضربه بمطرقة على رأسه بالاشتراك مع ابن عمه الموقوف حالياً، وبتخطيط مسبق بينهما وبين زوجة المغدور الموقوفة أيضاً، ورمي الجثة في نهر بناحية (جب رملة).

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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