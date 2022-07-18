دعاء الشفاء لأمي.. تعرف على أفضل الصيغ وأوقات الاستجابة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتأثر الأبناء دائما بمرض الأم والتي تحمل أعباء المنزل والأسرة كاملة وبمجرد تعرضها لأي مرض يتوقف العالم بالنسبة لأولادها، لذلك يبحث الكثير من الأبناء على أدعية خاصة للأم إذا كانت مريضة، والدعاء بالشفاء للأم لا يتوقف على صيغة معينة بل يدعو الإنسان بما يخطر على باله لكن هناك أوقات إجابة للدعاء يمكن أن يلتسمها مثل الدعاء لها بالشفاء أثناء السجود حسبما قال الشيخ والداعية يسرى عزام لـ «هن».

دعاء الشفاء لأمي

«أمي مريضة وأريد دعاء الشفاء لها ..»، هكذا يبحث الأبناء عن طوق النجاة لوالدتهم، فتتعدد صيغ الدعاء لكن الأهم من الدعاء التماس أوقات الإجابة فدعاء الشفاء لأمي يمكن أن يكون بأكثر من صيغة منها: «اللهم اشفِ أمي شفاءً ليس بعده سقما، اللهم خذ بيدِها، اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام» وغيرها من صيغ الدعاء المختلفة لكن لا بد أن يحرص الإنسان على التماس ساعات الاستجابة، حيث قال الشيخ والداعية يسرى عزام: «ادعيلها وأنت ساجد إن ربنا يشفيها ويعافيها»، الدعاء باستمرار في السجود مستجاب لأن في هذه الحالة لا يكون بين العبد وربه حجابًا والإلحاح في الدعاء له بركات وسحرًا خاصًا يظهر على المريض في وقته.

صيغة الدعاء بالشفاء للأم

اللهم أني أسألك بصفاتك العلا واسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعف عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجل بشفائها أمي.

اللهم ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا مفرج الكرب يا مُجيب دعوة المضطرين.

اوقات استجابة الدعاء

أما دعاء الشفاء لأمي سواء كانت مريضة مرضًا مزمنًا أو مجرد تعب بسيط يمكن للشخص أن يلتمس ساعات الاستجابة والتي أهمها وقت السجود، وأثناء الصيام وآخر ساعات اليوم إذا كان صائما، وأيضا في يوم الجمعة وفي جوف الليل ووقت السحر والساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر، والوقت ما بين الأذان والإقامة وساعة الأذان.