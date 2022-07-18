أول رد من زوج ميك أب ارتيست المحلة الكبرى: دخلت المستشفى وهنوريكم التسجيلات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت واقعة عروس وميك أب أرتيست المحلة الكبرى، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روت العروسة قصتها وطريقة التعامل المهينة من قبل الأخيرة وقيامها بغسل وجهها، بعدما اختلف الثنائي على المقابل المادي للماكياج، إذ كان الاتفاق بينهما على حجز ماكياج سوارية وليس خطوبة.

أول رد من زوج ميك أب أرتيست المحلة

الخلاف كبير الذي حدث بين عروس وميك أب أرتيست المحلة، شهدته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ جرى تداول منشورًا تضمن صورة لفتاة وخطيبها، تضمن تعرضها لإهانة من قبل مالكة أحد صالونات التجميل، وعلق محمد طارق، زوج خبيرة التجميل، في أول رد له على الواقعة التي حدثت لـ«هُن»، قائلًا: «نورا مبتتكلمش، هي تعبانة جدًا، مفيش أعصاب ولسه راجعين من المستشفى».

وتابع زوج الميك أب أرتيست، أنه سيسرد جميع ما حدث بين العروس وبين زوجته الشهيرة بـ ميك أب أرتيست المحلة، خلال بث مباشر، بالأدلة والإثباتات التي تبرأ زوجته، إذ قال: «هنطلع نرد على اللي حصل، الحمد لله الكاميرات مسجلة اللي حصل في المكان».

قصة عروس المحلة والميك أب أرتيست

وكانت تواصلت إحدى الفتيات التي تعمل في صالون التجميل مع العروس واعتذرت عما حدث معها، وطلبت منها تقدير الموقف خاصة بعد دخول صاحبة الصالون المستشفى، بعد ما بدر منها بحقها، بعد الهجوم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على صاحبة الكوافير، خاصة المتواجدين في محيطها، فيما دافعت آخريات من زميلاتها في المهنة عنها، معتبرين أنه نوعُ من الغش منذ بداية الاتفاق بينهما، وأن العروس تعمدت إخفاء الأمر، فيما دافع آخرون عن العروس باعتبار الأمر حرية شخصية، وإنها لم تقم بأي عمل مخادع، وما فعلته خبيرة التجميل غير مبرر.