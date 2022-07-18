عائشة الكيلاني وحكايتها مع عمليات التجميل: هلخبط وشي وهحط روج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة عائشة الكيلاني تريند محركات البحث المختلفة، وبات اسمها يبحث عنه الجميع خاصة بعد تداول عددًا من الصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغير ملامحها بشكل ملحوظ، وتداول أخبار بشأن خضوعها لعمليات تجميل أدت لتغير شكلها كليًا.

عائشة الكيلاني تعود للأضواء من جديد

الفنانة عائشة الكيلاني، واحدة من فنانات الزمن الجميل، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفنية مع كبار الفنانين والفنانات، واختفت لفترة طويلة استمرت لسنوات عن المشاركة في الأعمال سواء في السينما والتلفزيون، وكانت تتعرض لكلمات التنمر والسخرية على شكلها من قبل البعض، وحتى حينما ظهرت بشكل مختلف عما بدت عليه لم تسلم من الانتقادات أيضًا، بسبب اعوجاج أسنانها التي كانت بارزة خارج الفم فضلًا عن زيادة الوزن بشكل كبير.

وأبهرت الفنانة عائشة الكيلاني، الجميع، بالنيولوك الجديد الذي ظهرت عليه، خلال ظهورها الأول على الشاشات بعد اختفاء دام لأعوام، بعد أن ضبطت أسنانها المعوجة وظهرت بوجه ممتلئ وإطلالة مختلفة تماما.

أحدث لوك للفنانة عائشة الكيلاني

وتحدثت الفنانة عائشة الكيلاني من قبل عن تغير شكلها الملحوظ وحقيقة خضوعها لعمليات التجميل، خلال استضافتها في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ قالت: «أجريت 30 عملية تجميل وتبقى فقط أن أزرع عيون خضراء، كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة، سناني كان فيها مشكلة، وبوقي أحلى حاجة فيا».

وفيما يخص ظهورها بوزن ممتلئ وزائد، قالت الفنانة عائشة الكيلاني: «مريت بوعكة صحية خدت بعض الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، ده اللي غير شكلي».

وفيما يخض رد فعل زوجها بعد تغير شكلها، قالت: «زوجي قالي إيه القمر ده يا عفريتة، أنا تخنت وخدت كورتيزون، ما شاء الله وشي بقى زي الطبق، وظهرت على حقيقتي في الوقت ده، أنا شديت وشي وعملت شوية سمكرة ودوكو».

وداعبت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة عائشة الكيلاني، قائلة: «أنتِ قمر صحيح، بس كنا بنحب الشكل القديم»، لترد الأخيرة قائلةً: «الممثل يقدر يطلع بأي كاركتر، أنا برجع بشخصيتي الطبيعية، هلخبط وشي وهحط روج، أنا اللي بعمل ماكياجي ولبسي، المخرجين بيسيبوني براحتي».