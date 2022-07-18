تفاصيل صادمة في واقعة ميك أب أرتست المحلة الكبرى.. أم العروسة السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلاف كبير شهدته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الحديث عن واقعة ميك أب أرتيست المحلة، إذ جرى تداول منشورًا تضمن صورة لفتاة وخطيبها، تضمن تعرضها لإهانة من قبل مالكة أحد صالونات التجميل، وذلك بسبب اختلافهما على المقابل المادي للمكياج الخاص بالعروس.

العروسة تتهم الميك أب أرتيست بمسح وجهها

ومن ناحيتها كشفت العروس التي تدعى «آلاء.أ»، أنها اتفقت مع مالكة صاحبة صالون التجميل التي تدعى «نورا.ب»، على أنها ستخضع لمكياج سواريه دون أن تبلغها بأنها العروس، وذلك مقابل دفع مبلغ مادي 450 جنيهًا.

وقالت العروس إنه بعد حضور عريسها إلى المكان، وما إن علمت صاحبة صالون التجميل بأنها هي العروس وهو ما سيضع خلافًا على المقابل المادي، حتى استشاطت غضبا منها، وأبلغتها بأنها ستجري لها بعض اللمسات الإضافية نظرًا لكونها هي العروس، ومن ثم اصطبحتها إلى حوض المياه وجعلتها تغسل كافية مساحيق التجميل انتقاما منها.

يذكر أن صفحة ميك أب أرتيست المحلة تعرضت للإغلاق، بعد لاقت هجوما كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذين احتفظوا بـ«سكرين شوت» مما كتبته صفحة الكوافيرة، وتعاطفوا مع العروسة.

رد ميك أب أرتست المحلة على العروسة

ومن ناحيتها، ردت صاحبة صالون التجميل على ادعاءات العروس، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك قبل أن يتم غلقها قبل ساعات، قائلة: «توضيحًا للناس اللي مشافتش الموقف كله وبعدها مفيش أي كلام في الموضوع هيتقال، أولًا دي جاية تحجز إمبارح الساعة 9 قبل ما نقفل، والسكرتيرة قالتلها حضرتك إحنا عندنا زحمة بكرة إيه مأخرك في الحجز كدا؟ أنتي خطوبة ولا سواريه؟ فعلا عشان الموضوع ده بيعمل مشكلة عندنا، غير إن لو قالت إنها خطوبة مكانش اتحجزلها عشان مدام نورا قفلت حجز اليوم على عرايسنا عشان محدش بيعمل خطوبات غيرها».

وتابعت صاحبة صالون التجميل لافتة إلى أن العروس ردت قائلة: «أنا على آخر لحظة مكنتش هروح الفرح، بس أعمل إيه دي صاحبتي ولازم أحضر فرحها، وبناء عليه اتحجزلها سواريه من العادي كمان مش سواريه عالي».

الأم تكشف كذبة ابنتها العروس

واستطردت ميك أب أرتيست المحلة حديثها لافتة إلى أن والدة العروس «آلاء.أ» حضرت إلى المكان بشكل مفاجئ، ومن ثم كشفت عن كذبة ابنتها دون قصد منها: «اتفاجئنا بمامتها داخلة من أول السنتر بصوت عالي هي فين العروسة اللي اسمها كذا، ردينا عليها حضرتك معندناش عروسة بالاسم ده، طبعا عاملت مامتها بمنتهى قلة الذوق عشان كشفتها قدامنا، وبناء عليه أخدنا والدتها برة عشان اتكسفت من طريقتها ونفهمها الموقف والست كانت متفهمة جدًا، وإن على الأقل التعديلات بتاعت الميك أب لازم تليق عشان تتعمل، حتى تليق على الفستان اللي باين عليه إنه مش بتاع واحدة مش مقتدرة، غير إن الطرحة والاكسسورات اتلبست قبل الفستان اللي برضه اتفاجئنا بيه في آخر لحظة وطول اليوم كانت لابسة أسود لبس خروج مش فستان».

وواصلت صاحبة صالون التجميل في منشورها: «السكرتيرة بلغتنا كأصحاب مكان وكان ردنا مفيش أي مشكلة العروسة هتستنى معانا نص ساعة بالظبط هنظبطلها حاجات في الميك أب والطرحة والفينش النهائي عشان دي مش سواريه دي عروسة في الأول والآخر ده في وشنا، وبناء عليه هيبقى في فرق بسيط في الحساب ولو كان من الأول موضوع مقدرتها ولا لا، الموضوع كان هيختلف احنا الحمدلله بنعمل لله كتير في شغلنا».

وحسب منشور صفحة ميك أب أرتيست المحلة: «المهم اتفاجئنا بطريقة مش لطيفة من العروسة وقالت أنا لا هغير حاجة ولا هتصور، مع إن قبل الموضوع ما يتكشف كانت مواقفة جدا على التصوير وطريقة أقل ما يقال عنها إنها لا تليق بينا كأصحاب مكان، وناهيكم عن المعاملة اللي اتعاملتها للبنات وخصوصوا البنت اللي كانت بتعمل ليها المكياج، فجأة كده شغلنا اللي كانت طايرة بيه بقا أوفر ووحش، وبناء عليه ردينالها فلوسها وطلبنا نمسح الشغل اللي مش عاجبها واللي كانت طايرة بيه».