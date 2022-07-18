والد طفلة أسيوط يكشف تطورات حالتها الصحية: ظهرت عليها أعراض جديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال واقعة «ملك» طفلة أسيوط التي لم تتجاوز الخمس سنوات، تثير الجدل والرأي العام على مدار الساعة، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة، إيداع الطفل المتهم بالاعتداء عليها داخل إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام.

كما انتدبت النيابة العامة، الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على طفلة أسيوط المجني عليها، لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وقررت تشكيل لجنة لفحص مدينة الملاهي محل الواقعة، ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، كما أمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم حيال ارتكابه الواقعة

تطورات الحالة الصحية لطفلة أسيوط

ومن ناحيته كشف والد طفلة أسيوط في تصريحاته لـ«هن»، تفاصيل تطورات الحالية الصحية لابنته، لافتًا إلى أنه ما يزال في انتظار تقرير الطب الشرعي لبيان النتيجة الخاصة بالفحص النهائي لصغيرته.

ولفت الأب خلال حديثه إلى أن ابنته «ملك» ما تزال تعاني من حالة نفسية سيئة، إذ تطور الأمر إلى عدم قدرتها على النوم، والاستيقاظ أثناء نومها بشكل مفاجئ: «بتصحى مفزوعة من النوم، ومش بتعرف تنام بشكل طبيعي»، وذلك إلى جانب ظهور بعض أعراض التوتر الطارئة عليها، التي جاءت في قضمها لأظافرها طيلة الوقت.

والد طفلة أسيوط: هنعرضها على طبيب نفسي

وتحاول أسرة الطفلة «ملك» تقديم كافة وسائل الدعم النفسي لها، ومحاولة إبعادها عن تفاصيل الحادث، لأنها ما تزال تشعر بالرهبة والخوف إلى جانب الصراخ من حين لآخر، كما أشار والدها أنه سيتم عرضها على طبيب نفسي لمعالجتها في أسرع وقت ممكن: «مستنيين نعرضها على طبيب نفسي عشان تتحسن، لكن لسه مش عارفين نعمل ده في الوقت الحالي غير لما تهدى لأنها لسه خايفة».

كما عبر الأب عن سعادته بسرعة ضبط الطفل المتهم ووضعه داخل دار رعاية، لافتًا إلى أنه لن يتنازل عن حق ابنته مهما بلغت الأسباب.