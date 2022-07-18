الامارات | بريطانيا تشهد أشد أيامها حرارة اليوم وغداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشهد أشد أيامها حرارة اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بريطانيا اليوم أشد أيامها حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وأعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية المسجل في حديقة جامعة كيمبردج عام 2019.

وفرض مترو أنفاق لندن قيودا مؤقتة على السرعة على شبكة القطارات اليوم وغدا مما يعني خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة.

ونصحت شركة القطارات الوطنية الركاب بالبقاء في منازلهم وقالت إن بعض الخدمات ومنها خط رئيسي بين شمال شرق انجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات معينة غدا الثلاثاء. وستغلق بعض المدارس أبوابها في وقت مبكر اليوم.

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