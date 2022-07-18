«الإفتاء» توضح حكم حلف الأم على أطفالها دون تنفيذ اليمين.. هل هناك كفارة؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تضج المنازل والبيوت بالكثير من المشاكل الأسرية، سواء بين الأزواج وبعضهم البعض أو بين الآباء والآبناء، بسبب الضغوط والحياة بشكل عام، وتجد الأم يرتفع صوتها على أطفالها بسبب الأمور التي يفعلونها بها وتستفزها وتخرجها عن شعورها، ما يجعلها تدخل في عند معهم وتحرمهم من الأشياء المفضلة لهم، كمشاهدة التلفاز أو الخروج للتنزه وقضاء وقت مع الأصدقاء أو اللعب على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

حكم الحلف على الأطفال دون تنفيذ اليمين

وكانت وجهت إحدى الأمهات، رسالة لدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر لها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تعرض مشكلتها وتطلب حكم الشرع والدين في كثرة حلفانها على أطفالها ولا تنفذ تلك الأيمان، وتتساءل هل عليها كفارة وإثم؟، إذ قالت السيدة خلال سؤالها: «بحلف كتير على أولادي ومبنفذش الحلفانات دي، بقولهم والله هضربكوا ومش بضربهم، هل أنا كدة أثمة».

«الإفتاء» ترد على الأم: متحلفيش عمال على بطال

وجاء رد دار الإفتاء المصرية، على السؤال الوارد إليها من قبل إحدى الأمهات، كالتالي: «هذه الأيمان، كثير منها يدخل في يمين اللغو، زيه زي يمين الكرم، حاجات لا يُقصد بها اليمين أصلا، إنما تاتي على اللسان من غير قصد لشيء، ويقول بعض الفقهاء، إنة مثل هذه الأيمان لا كفارة فيها، وننصح بعض الآباء بعدم كثرة الحلف، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، متحلفوش على الأكل ولا اللبس ولا الشرب ولا التليفون، والتلفزيون، كل صغيرة وكبيرة ليس حسنًا، متحلفوش عمال على بطال».

واستشهدت بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].