القصة الكاملة لـ هتك عرض طفلة أسيوط.. المتهم ينكر والضحية منهارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة صادمة اقشعرت لها القلوب والأبدان، عاشت كواليسها وتفاصيلها طفلة أسيوط، بعد أن تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل طفل آخر يبلغ من العمر 13 عامًا، أثناء مرافقتها لوالدتها لمدينة الملاهي، بالمحافظة، الطفلة التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها تعرضت للاعتداء داخل دورة مياة بمركز الألعاب الترفيهي، القصة تداولتها وسائل الاعلام على نطاق واسع، وجعلت جميع الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن القصة الكاملة لـ هتك عرض طفلة أسيوط، خاصة بعد التفاصيل الصادمة التي روتها الأسرة عن الواقعة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية القصة الكاملة لـ هتك عرض طفلة أسيوط، وفق تصريحات الأسرة.

الأب يروي كواليس الواقعة الصادمة

عُرفت واقعة الاعتداء وهتك العرض التي حدثت داخل إحدى مدن الملاهي إعلاميًا باسم «طفلة الملاهي»، إذ تعرضت طفلة أسيوط لواقعة صعبة حينما كانت تلهو مع عدد من الأطفال، وأرادت الذهاب إلى دورة المياة، لتخرج بعد دقائق في حالة انهيار تام، لتسألها الأم عن السبب، لتخبرها بأن أحد الأشخاص ضربها، وأثناء تحدثها خرج هذا الشخص خلفها من دورة المياه، إذ قال الأب خلال تصريحه لـ«هُن»، إن ابنته البالغة من العمر 4 أعوام، تعيش في حالة نفسية سيئة للغاية بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له، إذ قال: «عايشة في صريخ وخوف ورهبة نفسية، وإحنا من وقت الواقعة بنتنقل من دكتور لدكتور وهي معانا».

رد فعل الطفلة بعد تعرضها للاعتداء: بتنام على نفسها وبتاكل ضوافرها

الحالة النفسية السيئة التي تعيش بها طفلة أسيوط، تجعلها تدخل في نوم عميق لساعات، بجانب قضم أظافرها، إذ يتابع الأب: «بنحاول نبعدها عن الموضوع، بس فجأة بنلاقيها وهي قاعدة معانا شوية تنام على الأرض، وشوية على الكرسي، وبدأت تاكل في ضوافر إيديها ودي أول مرة تحصل».

الطفلة في حالة يُرثى لها

كما تحدثت ابنة خالة طفلة أسيوط، عن الواقعة الصادمة التي تعرضت لها الطفلة، إذ قالت لـ«هُن»: «وشها بقى أصفر من الخضة، ومن كتر ما هي مش فاهمة حصل إيه، عمالة تقول واوا، يا ماما ضربني، البنت متدمرة وإحنا عايزين حقها، وإثبات إن حصل اعتداء، والناس كلها هناك شافت نزيفها من قبل حتى ما تروح المستشفى».

قرار النيابة العامة

وبعد تداول قصة تعرض طفلة أسيوط للاعتداء وهتك العرض، أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء عليها بإحدى دور الرعاية، وذلك من خلال البيان اذي أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تلقيها بلاغًا يوم 15 يوليو من الشهر الجاري، بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها «ملك» التي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ ألعاب الأطفال بأسيوط، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.

المتهم ينكر الواقعة

وقد انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.

وكانت قررت النيابة العامة تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.