الامارات | شاكيرا تقدم لبيكيه عرضاً لا يُصدَّق .. فماذا كان ردّه ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تقدم لبيكيه عرضاً لا يُصدَّق .. فماذا كان ردّه ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل الفنانة العالمية ​شاكيرا​ وحبيبها السابق ​جيرارد بيكيه​ على إيجاد حل ملائم للطرفين من أجل حضانة الطفلين ساشا وميلان.

وبحسب بعض المصادر، فإن شاكيرا عرضت على بيكيه أن لا يتحمل أي مسؤولية مالية للأطفال، وأن تدفع له خمس مرات شهرياً بطاقات سفر بالدرجة الأولى إلى ميامي ليلتقي بالأطفال، وأن يقضيا معه العطلة الصيفية، وأن تغطي له 20٪ من ديونه، مقابل أن يتنازل لها عن الحضانة بشكل كامل وأن ينتقلا للعيش معها في ميامي.

إلا أن بيكيه رفض الأمر رفضاً قاطعاً مؤكدأ انه لن يسمح بأن ينتقل طفلاه للعيش خارج مدينة برشلونة الإسبانية.

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