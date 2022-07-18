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الامارات | شاكيرا تقدم لبيكيه عرضاً لا يُصدَّق .. فماذا كان ردّه ؟!

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل الفنانة العالمية ​شاكيرا​ وحبيبها السابق ​جيرارد بيكيه​ على إيجاد حل ملائم للطرفين من أجل حضانة الطفلين ساشا وميلان.
وبحسب بعض المصادر، فإن شاكيرا عرضت على بيكيه أن لا يتحمل أي مسؤولية مالية للأطفال، وأن تدفع له خمس مرات شهرياً بطاقات سفر بالدرجة الأولى إلى ميامي ليلتقي بالأطفال، وأن يقضيا معه العطلة الصيفية، وأن تغطي له 20٪ من ديونه، مقابل أن يتنازل لها عن الحضانة بشكل كامل وأن ينتقلا للعيش معها في ميامي.
إلا أن بيكيه رفض الأمر رفضاً قاطعاً مؤكدأ انه لن يسمح بأن ينتقل طفلاه للعيش خارج مدينة الإسبانية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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