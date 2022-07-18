الامارات | شاهد كيف ظهر الفنان جورج وسوف في أحدث صورة له بعد المرض ... (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ظهر الفنان جورج وسوف في أحدث صورة له بعد المرض ... (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنان السوري جورج وسوف في زيارة حديثة له الى قبرص، حيث بدا المطرب المعروف وقد تغير شكله مع تقدمه في العمر.

ويذكر ان صاحب الأغنيات الشهيرة "الهوى سلطان" و"طبيب جراح" قد واجه مشكلات صحية صعبة في السنوات الأخيرة لكنها لم تقعده عن الغناء.

وجورج وسوف مطربٌ سوري شهير بدأ الغناء منذ حوالي 4 عقود عندما كان يافعًا، حيث ظهرت موهبته من خلال الغناء في الحفلات والفنادق في بلده سورية ثم في لبنان.

وفي نفس الفترة التي تقدّم فيها إلى برنامج استديو الفن في بيروت، أطلق وسوف أغنية “الهوى سلطان” والتي حصل بسببها على لقب سلطان الطرب.

وذاع صيت جورج وسوف صاحب الصوت الحاد والمميز على مستوى باقي الدول العربية من خلال الأغاني التي أصدرها خلال مسيرته الفنية وكان أبرزها “روحي يا نسمة” و “حلف القمر”و “لو نويت” إضافةً لأكثر من ثلاثين ألبومًا غنائيًا.

وشارك جورج وسوف في الكثير من المهرجانات العربية والدولية والتي جعلته أحدَ ألمع نجوم الغناء العربي.

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