زوجة الأمير تشارلز تخطف الأنظار بعيد ميلادها الـ57.. تعرف على سعر إطلالتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان أنيق وبسيط في إحدى المنازل الريفية أو ما يسمى «بالمعتكف الريفي»، قررت دوقة كورنوال كاميلا باركر وعضوة العائلة الملكية البريطانية، أن تتخلى عن التكلف والاحتفال بعيد ميلادها الـ 75 بكل بساطة ورقة، وإلى جانب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية للقصر الملكي تهنئة للدوقة كاميلا بعيد ميلادها، ومن المقرر أن تحضر حفلة أخرى لعيد ميلادها يقيمها الأمير تشارلز.

فستان دوقة كورنوال وسعره

لم تتبع التكلُف والبذخ إنما قررت أن تحتفل دوقة كورنوال بعامها الجديد بكل بساطة وهدوء بعيدًا عن ضوضاء المدينة في أحد المنازل التابعة للقصر الملكي وهو المعتكف الريفي الخاص بها، كما خطفت الدوقة كاميلا الأنظار أيضًا بسبب تواضعها وملابسها الرقيقة والبسيطة، إذ اختارت فستان زهري أزرق اللون من المصممة صوفي دونداس، ويعتبر الفستان الزهري المنقوش بالورد الملون من الفساتين الرقيقة التي تُباع بمبالغ بسيطة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويباع فستان دوقة كورنوال الذي ارتدته في عيد ميلادها بـ225 دولارًا أي ما يعادل نحو 4249 جنيهًا مصريًا.

تهنئة الشعب للدوقة

وشكرت الدوقة كاميلا هذا الصباح الملايين من المتابعين لديها على «تويتر»، وذلك ردًا على رسائل العامة لعيد الميلاد، وكتبت: «شكرًا لكم على كل رسائلكم الطيبة وتمنياتكم الطيبة بمناسبة عيد ميلاد دوقة كورنوال الخامس والسبعين اليوم».

كما ظهرت الدوقة أيضًا في الصور الرسمية وهي ترتدي فستانًا آخر منقوش عليه مجموعة من الورود باللون الأزرق وهي تستمتع بفنجان من الشاي في حديقتها خلف مجموعة من النباتات المزروعة محليًا، ومن المتوقع أن تحتفل بعيدها الخامس والسبعين في عشاء عائلي صغير يستضيفه أمير ويلز في منزله في هايغروف في جلوسيسترشاير، وسوف يحضره ابنتها لورا لوبيز وابنها توم باركر بولز، إلى جانب شقيقتها الصغرى أنابيل إليوت، التي ظهرت في فيلم وثائقي من قبل.