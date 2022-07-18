حب الخضروات يبدأ في رحم الأم.. خبيرة تغذية تكشف السر

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من تعنت أطفالهن على الكثير من الأطعمة التي تفيد أجسامهن، مما يسبب قلقًا كبيرًا للسيدات بشأن فقدان أبنائهن للعديد من العناصر والفيتامينات الغذائية المهمة، ولكن أشارت العديد من الأبحاث الطبية إلى أن غذاء الطفل وتعلقه به يرتبط إلى حد كبير بما تتناوله الأم خلال فترة الحمل.

سبب تعلق الأطفال بالأطعمة

وقالت الدكتور نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة، والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن رغبة الأطفال في تناول الأطعمة المختلفة تختلف وفقًا لطبيعة غذاء الأم منذ معرفتها بالحمل، وليس لها علاقة بالجينات مثلما شاع بين البعض.

وأشارت «نهلة» إلى أنه ساد اعتقاد خاطئ خلال السنوات الماضية بشأن وصول الغذاء إلى الطفل، إذ اعتقد البعض أنه بواسطة الحبل السري، ولكن الحقيقة الطبية التي أثبتها الأطباء خلال أبحاث السنوات الماضية، كشفت أن بقايا الطعام التي تأكلها الأم تكون موجودة في غشاء السائل الأمانوسي المحاط حول الجنين، وبالتالي يبدأ الطفل في تذوق الأطعمة المختلفة خلال تواجده داخل رحم الأم.

نصائح للأمهات خلال الحمل وبعد والولادة

وتابعت «عبد الوهاب» أنه في حالة عرض الأطعمة على الطفل مرة عقب نموه «هيرجع ياكلها بسهولة»، نظرًا لأنه يتذكر مذاقها، لذا تتساءل الكثير من الأمهات على عدم حب أطفالهن للخضروات، لأنها لم تهيئه إلى تناولها خلال فترة الحمل «ممكن مش بتاكل الخضروات بصفة دائمة، بالتالي هو مش بيتعود عليها».

وأكدت استشاري البكتيريا والمناعة على أنه في حالة ارتباط الأم بتناول إحدى الوجبات، يتبادل طفلها نفس الشعور، لذا يفضل الاهتمام بتناول الأطعمة التي ترغبين في أن يتناولها طفلك عقب الولادة بالإضافة إلى الاهتمام أيضًا بالغذاء خلال فترة الرضاعة، لأن الوجبات تنزل في هيئة جزيئات بسيطة من الحليب «شاركيه وجباتك المفضلة من الحمل للولادة».