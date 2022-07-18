تعليق طريف من آيتن عامر على صورة ياسمين صبري: «بنحاول والله يا أختي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحب الفنانة ياسمين صبري ممارسة الرياضة، وتحرص على مشاركة جمهورها ومتابعيها العديد من الصور والفيديوهات من داخل صالات الجيم، فضلًا على تشجيعها لهم على حب الرياضة، وكان آخر ما نشرته صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وهي ترتدي الملابس الرياضية أثناء ممارستها التمارين.

وعلقت الفنانة ياسمين صبري على صورتها قائلة: «ادفع نفسك»، ونالت صورتها آلاف من الإعجابات والتعليقات عقب نشرها مباشرة، وكان من بين التعليقات تفاعل العديد من الفنانات من بينهن الفنانة آيتن عامر التي تركت تعليقًا طريف إذ قالت: «بنحاول والله يا ياسمين يا أختي»، وظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي مرتدية ملابس رياضية من اللون الأسود، والتقطت صورتها من أمام المرآة.

وردت ياسمين صبري على مزاح الفنانة أيتن عامر قائلة: « عسل يا أيتن، لا انت براحتك»، لتدون الأخرى: «بحبك»، وكان ظهورها بجسم نحيف مفاجأة لجمهورها، الذين عبروا عن ذعرهم من فقدانها لوزنها، ومن بين التعليقات: «خسيتي جدًا يا ياسمين»، وقال آخر: «جسمك بقى ضعيف أوي وده مش كويس».

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

كما نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية «ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيديو لها وهي على جهاز المشاية داخل صالة الجيم، كما حرصت على مشاركة جمهورها صورها وهي بالملابس الرياضية كما عودته خلال ممارستها التمارين الرياضية.

وتستكمل «صبري» تحضيرها لفيلمها الجديد «شغل عصابات»، الذي يعتبر أول دور بطولي لها في المجال السينمائي، ويجرى تحديد مخرج الفيلم حتى يستكمل الفنانين المرغوب مشاركتهم في بطولة العمل السينمائي.