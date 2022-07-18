مادة غذائية تساعدك على حرق دهون البطن.. إليك هذه النصيحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك تحذيرات مستمرة من قبل أخصائي التغذية، من تناول بعض الأطعمة التي تؤثر بالسلب على الصحة ويمكن أن تؤدي للاصابة بالأمراض الخطيرة، وقد تتطور وتودي بصاحبها للوفاة، نتيجة لجهل الشحص خطورتها وأضرارها على الصحة العامة، خاصة بسبب تناول الدهون الحشوية، التي قد تزيد من أمراض القلب والسكري فضلا عن ارتفاع ضغط الدم.

الدهون الحشوية وخطورتها على الصحة

الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لـ«هن»، حذرت من خطورة الدهون الحشوية، إذ تؤثر على ضغط الدم وتعمل على زيادة خطر الاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والسرطانات بمختلف أنواعها، وتتواجد تلك الدهون الحشوية في منطقة البطن، وتتواجد في عمق التجويف البطني.

وأشارت الدكتورة مروة شعير، خلال الحديث إلى أن الدهون الحشوية، يمكن أن تُصيب بأمراض الربو والعقم ومشاكل الخصوبة والمرارة وأمراض الكبد، كما يمكن التخلص منها من خلال ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فضلا عن التركيز على الأطعمة التي تعتبر مصدر للكالسيو والفيتامين، مثل الزبادي والسردين والحليب والجبن والسبانخ، بالإضافة للتقليل والحد من التدخين ومحاولة ضبط النفس وعدم التوتر.

طرق التخلص من الدهون الحشوية

وأوضحت أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد في تقليل الجوع خاصة الزبادي، لأنه يعزز الشعور بالشبع، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن تناول السكريات، التي تتسبب في مشاكل في القلب، فضلا عن استبدالها بشرب الماء والعصائر المحلاة بالسكر، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، مع التركيز على تناول الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والمكسرات والحبوب الكاملة، وتناول الأسماك مثل السردين والتونة والماكريل والبيض وتناول الفاصولياء والبازلاء وغيرها من أنواع الخضراوات التي تفيد الجسم، بجانب المحافظة على أخذ قسط كاف من النوم والراحة.