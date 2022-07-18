3 خطوات مهمة لمساعدة «طفلة أسيوط» على التعافي بعد «واقعة الملاهي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة نفسية سيئة لا تزال تعيش بها طفلة أسيوط التي تعرضت لواقعة اعتداء من قبل طفل في مدينة ملاهي بالمحافظة أثناء لهوها بالمكان، وذلك بعدما رغبت في الذهاب إلى دورة المياه فتوجهت معها الأم، ودخلت الطفلة وظلت والدتها تنتظرها خارج الحمام، وعقب خروج الصغيرة من دورة المياه، فوجئت والدتها بانهيارها وسرعان ما سألتها عن سبب بكائها، لتخبرها الأولى بأن أحد الأشخاص ضربها، وأثناء تحدثها خرج هذا الشخص خلفها من دورة المياه فأشارت عليه وقالت إنه من تعدى عليها.

تفاصيل الحالة النفسية لطفلة أسيوط

وكان والد طفلة أسيوط - طلب عدم ذكر اسمه واسم ابنته - قد كشف في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن ابنته التي تبلغ من العمر 4 أعوام، ما تزال تعيش في حالة نفسية سيئة فور تعرضها للحادث الأليم، قائلا: «عايشة في صريخ وخوف ورهبة نفسية، وإحنا من وقت الواقعة بنتنقل من دكتور لدكتور وهي معانا».

فيما دونت «مريم.س» ابنة خالة طفلة أسيوط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أن الضحية الصغيرة باتت تعاني من التبول اللا إرادي منذ تعرضها للواقعة الأليمة.

خطوات لتأهيل طفلة أسيوط نفسيا

وبدورها قدمت الدكتورة إيمان الريس، استشاري أسري ونفسي وتربوي، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من النصائح التي يجب على أسرة طفلة أسيوط اتباعها، لمعالجة الصغيرة من آثار ما بعد الصدمة التي تعرضت لها.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

1- ضرورة عرض الطفلة على طبيب نفسي، كي يتم تأهليها بشكل صحيح.

2- عدم الحديث عن الواقعة مع الطفلة.

3- محاولة إعادة الثقة من جديد في نفس الصغيرة، ومدها بشعور الأمان، «لأنها حاليا فاقدة الأمان في كل حاجة حواليها».