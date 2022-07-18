الامارات | أزياء «ويندوز».. بتوقيع «مايكروسوفت»

شكرا لقرائتكم خبر عن أزياء «ويندوز».. بتوقيع «مايكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «مايكروسوفت» خط أزياء يحمل خلفية نظام التشغيل ويندوز إكس بي الشهيرة. ويضم الخط تسع قطع أزياء منها قبعات وقمصان وسترات ويحمل اسم «هارد وير».

ويعد هذا أول خط أزياء تطلقه أشهر شركة برمجيات في العالم، إذ تعاونت فيه مع مؤسس شركة سوبرفيجن ستديوز جافين ماثيو.

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