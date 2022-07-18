الامارات | 6 مواهب عربية تحيي حفل «آفاق» في بيروت

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواهب عربية تحيي حفل «آفاق» في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحفل موسيقي ضخم في لبنان أحياه عدد من الوجوه الفنية الشابة ومواهب راب وهيب هوب، احتفل الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) بمرور 15 عاماً على تأسيسه، أسهم خلالها في تقديم الدعم لمئات المشروعات الفنية والثقافية والتدريب للعاملين بها على امتداد المنطقة العربية.

وتوافد المئات معظمهم من الشبان، مساء أول من أمس، على الحفل الذي نظم تحت عنوان «ميدان» في ميدان سباق الخيل ببيروت الذي كان مكاناً ورمزاً يجمع اللبنانيين خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، حيث لاتزال بعض المباني المحيطة تحمل آثار الرصاص والشظايا على واجهاتها.

وأحيا الحفل مغني الراب مازن السيد (الراس) من لبنان، وكاتيب من تونس، ودافن شي من السودان، وويجز والثنائي دنيا وائل والوايلي من مصر. وتأسس «آفاق» الذي يتخذ من بيروت مقراً عام 2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب ليكون مؤسسة مستقلة تقدم التمويل والمنح للأفراد والمؤسسات في مجالات السينما والتصوير الفوتوغرافي والفنون الأدائية والكتابة النقدية والإبداعية والموسيقى. وبحسب موقعه الرسمي على الإنترنت تشير الإحصاءات إلى أن «آفاق» دعم منذ تأسيسه 1737 مشروعاً فنياً وثقافياً في العالم العربي وخارجه.

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