الامارات | عروض «وجهات دبي» خلال الصيف.. تجارب استثنائية وأجندة غنية بالفرح

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «وجهات دبي» خلال الصيف.. تجارب استثنائية وأجندة غنية بالفرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل وجهات التسوق في دبي الصيف بمجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب الاستثنائية والعروض الحصرية والكثير من المفاجآت المخصصة لموسم الصيف.

وتتصدر وجهة «بلوواترز» الأماكن المفضلة للزيارة خلال هذا الموسم، إذ تقدم باقة رائعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المناسبة للصغار، إلى جانب عروض المطاعم التي تلبي أذواق جميع أفراد العائلة.

بينما تستقبل «ذا أوتلت فيليدج» زوارها بمجموعة من عروض التسوق الحصرية وتجارب الترفيه، بما يضمن للجميع أجندة غنية لقضاء أمتع الأوقات في الإمارة.

مأكولات ومتعة

ويوفر مطعم «تي آر 88 هاوس» في «بلوواترز» تجربة فريدة لزواره تتضمن تجارب المأكولات والترفيه في آنٍ واحد، بما يضمن قضاء أجمل الأوقات لجميع أفراد العائلة. ويضم المطعم ملعباً داخلياً ضخماً يمتد على نحو 6000 متر مربع، وSkyfall، ومنطقة الترامبولين التفاعلية، وملعب Ninja وجدار التسلق والمشي على الحبل، وهناك ملعب غولف مصغر مبتكر، وساحة للمبارزة بالليزر في LaserRush.

ويستطيع زوار المكان الأصغر سناً الاستمتاع بالتزلج وسط الغابات الاستوائية، كما توجد منطقة لعب خاصة بهم تحتضن حوضاً للكرات البلاستيكية، والأرجوحات الصغيرة، كما يتمكن الأطفال من تناول المثلجات المجانية والاستمتاع بالعروض والخيارات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.

نكهات مميّزة

ويقدم المخبز الفني المعاصر «وندربيي» في «بلوواترز» نكهات مميزة وشهية في قائمة غنية بالخيارات التي يمكن المزج بين مكوناتها، بما يشمل المثلجات وكعك الشوكولاتة والكريمة، والجوز بالكراميل المملح واللاتيه الإسباني اللذيذ. ويتيح «وندربيي» خيارات مناسبة لمحبي المأكولات النباتية. وخلال هذا الصيف يقدم عرضاً خاصاً بالمثلجات التي تلبي جميع الأذواق.

أجواء لندنية

ويوفر «ذا لندن بروجكت» في «بلوواترز» لزواره تجربة لندنية الأجواء والطابع مميّزة في دبي، بما في ذلك المشروبات المميزة، والأجواء الرائعة، والطعام الشهي المستوحى من المطبخ البريطاني.

ويوفر المطعم عرضاً حصرياً للزوار، فعند إنفاق 200 درهم أو أكثر، من الساعة الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً، يمكن للأطفال الاستمتاع بعصير Tom’s Tea مجاناً.

«يونغ سيزرز»

ويستقبل فندق «سيزرز بالاس» في «بلوواترز» زواره الأطفال ببرنامج «يونغ سيزرز» الحافل بالأنشطة اليومية لإطلاق طاقاتهم، وللتعبير عن أنفسهم في إجازة صيفية لا تُنسى. وتتضمن الأجندة العديد من الأنشطة الصيفية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، إذ يمكن للصغار الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية التي تستمر طوال اليوم، مثل الصيد وبناء القلاع الرملية وغيرها الكثير.

وسيحصل الأطفال من سبعة إلى 12 عاماً على تجربة صيفية ممتعة مع أنشطة مصممة خصيصاً لتحفيزهم على تطوير مهارات حياتية واجتماعية جديدة، مع دروس من الطبيعة وتزيين الصدف وغيرها، إلى جانب البستنة ودروس الطبخ الصحي، بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي والتمارين الرياضية.

وبالنسبة لزوار الفندق يمكن الاستمتاع بالإقامة لمدة ليلتين أو أكثر، والحصول على قسيمة للأطعمة والمشروبات بمبلغ يصل إلى 500 درهم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المزايا تتضمن دخولاً مجانياً لنادي الأطفال وحمامات السباحة والشاطئ الخاص طوال اليوم، ورصيد 150 درهماً للبالغين للمنتجع الصحي، ودخول الأطفال إلى عالم من العجائب في «تي آر 88 هاوس» (لمدة أربع ساعات) مع وجبة غداء في «ذا هايف».

«فاميلي فيست برانش»

وتعود عروض «فاميلي فيست برانش» لدى «سيزرز بالاس» بالمفاجآت المبهجة للأطفال والكبار، ومكافآت «غداء العائلة» الأسبوعية التي تجلب الترفيه بأشكال عديدة مع أجواء رائعة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بساعات من المرح مع الأسطوري ماجيك فيل، أو اختبار تجارب الطهي بنكهاتهم الخاصة.

كما يمكن للأطفال لقاء الشخصيات الكرتونية من ديزني، مثل «ميرابل مادريغال»

ويستقبل ROAM club محبي ألعاب الفيديو مع الكثير من الألعاب التفاعلية وألعاب البلاي ستيشن. ويمكن للزوار أيضاً تذوق مجموعة من المشروبات والمأكولات العالمية، أو حضور العروض الحية على مسرح الرقص، للاستمتاع بالأجواء الكلاسيكية والمبهجة.

متحف الشمع

ينضم متحف مدام توسو لمحطات الترفيه الفريدة التي تزخر بها دبي، ويعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يضم مجسمات شمعية لنجوم من «هوليوود» و«بوليوود» ومجموعة من أشهر الشخصيات حول العالم.

ويعد متحف «مدام توسو دبي» في «بلوواترز» وجهة مثالية للعائلة للتعرف عن كثب إلى 60 من مشاهير العالم في جولة واحدة، والتقاط الصور التذكارية، مثل احتساء الشاي مع ملكة إنجلترا، إلى ركلة الجزاء مع كريستيانو رونالدو، وغيرهم من مشاهير الموضة والأفلام والسياسة والرياضة التي استغرق نحت كل واحد منها نحو 12 أسبوعاً. ويستقبل المتحف زواره الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام بشكل مجاني.

لقاء «مدهش» و«دانة»

وتقدم وجهة «بلوواترز» مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب في موسم الصيف بدبي، من بينها لقاء شخصيتي «مدهش» و«دانة»، وعرض مذهل للأضواء من قبل LED Wings Butterflies في الفترة بين 19و21 أغسطس المقبل. كما استمتع زوار الوجهة بعرض الموسيقى الحية الذي قدمته عازفة الساكسفون تانيا أخيراً.

تسوّق ومرح

تُعد «ذا أوتلت فيليدج» وجهة مثالية لانتقاء الأزياء المميزة من أشهر العلامات التجارية والاستمتاع بتجارب وعروض تسوّق أجمل الأزياء بأسعار مناسبة. ويمكن اصطحاب الأطفال للاستمتاع بفعاليات مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك مشاهدة شخصيات «مدهش» و«دانة» في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح.

مكافآت فورية

يمكن لمستخدمي «تيكت»، برنامج مكافآت الفوري الوحيد والأسهل في الإمارات، كسب النقاط بسهولة عند إجراء عملية شراء من أيٍّ من العلامات الشريكة في البرنامج في «بلوواترز». ويُعد «تيكت» أول برنامج مكافآت مرتبط بالبطاقات البنكية، إذ يقدّم طريقة سلسة لاكتساب النقاط تلقائياً لحاملي بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم البنكية من «فيزا» أو «ماستر كارد» الصادرة من الإمارات عند الدّفع باستخدامها أو حتّى عند الدّفع عبر محفظة (أبل أو سامسونغ أو غوغل)، بعد ربط الخدمة بتطبيق برنامج «تيكت».

وللانضمام إلى البرنامج، يمكن تحميل تطبيق «تيكت»، ثم التسجيل وربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من «ماستركارد» أو «فيزا» صادرة من الإمارات بالحساب الخاص بالعضو. ويمكن تحميل تطبيق البرنامج عبر متجري «أبل»، أو «غوغل بلاي».

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من مشاهير العالم، يستقبلون روّاد متحف الشمع في دبي، الذي يُعد المتحف الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

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