تقاليع تطويل الشعر وتحدي الفتيات على «تيك توك».. اعرف أصل الحكاية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادًة ما تبحث الفتيات عن وصفات لمساعدتهن في الحصول على شعر كثيف وطويل، لذا يلجأن إلى استخدام العديد من الخلطات والمنتجات التي تساعدهن في إطالته، على الرغم من أن بعضها يضر بشعرهن ولا يحدث النتيجة المرجوة، ولكن انتشرت العديد من فيديوهات التحدي عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، بين الكثير من الفتيات اللائي اتبعن تطبيق ماء الأرز على شعرهن وحصلن على الشعر الطويل خلال فترة قصيرة.

تقاليع جديدة لتطويل الشعر

ويعد استخدام ماء الأرز لغسل الشعر من العادات الشائعة في الصين، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وأحدثت جدلًا واسعًا بين الفتيات اللاتي بدأن في عمل تحدٍ بينهن باستخدام ماء الأرز لغسل شعرهن، حتى يحصلن على شعر الشخصية الكرتونية «رابونزل» التي يشتهر وجودها في جنوبي الصين، حيث يصل طول شعر النساء بها إلى مترين، وذلك حسبما أوضح موقع سكاي نيوز عربية.

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طريقة استخدام ماء الأرز لتطويل الشعر

وانقسمت الآراء عبر تطبيق «تيك توك»، حيث زعم البعض أنها مجرد وراثة، وآخريات أكدن أن الوصفة ناجحة عند اتباعهن لها، حيث قالت إحدى الفتيات أن شعرها نما عقب مواظبتها على استخدام الوصفة، وبدأت أخريات في نشر فيديوهات لطريقة استخدام ماء الأرز بالطريقة الصحيحة والتي تتمثل خطواتها فيما يلي:

- وضع كوب من الأرز داخل قدر، ثم سكب كوبا من الماء مع تحريك الأرز داخله لبضعة وقت حتى يتحول لون الماء إلى الأبيض.

- اتركي الأرز مع الماء لمدة ليلة كاملة.

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- اسكبها على الشعر عند الاستحمام للحصول على شعر طويل.

ويحتوي ماء الأرز على العديد من الفيتامينات منها فيتامين «إي»، الذي يساعد على نمو الشعر بشكل كبير، ويمكن استخدامها من قبل السيدات والرجال أيضًا، وذلك حسبما وضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية.