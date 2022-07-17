مصممة حلي نوبية تستوحي مجموعتها من زخارف قصر البارون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أطلقت مصممة الحلي النوبية هاجر نبيل مجموعة، تعتبر الأولى من نوعها التي استلهمت العناصر الزخرفية لقصر البارون أمبان بضاحية مصر الجديدة والتي تبرز جمال العناصر الفنية لقصر البارون.

احتضان لتراث مصر الإنساني

وقالت مصممة الحلي هاجر نبيل، في تصريحات لـ«الوطن»: «فكر استلهام العناصر والزخارف الفنية من قصر البارون جاءت أن قصر البارون يعد تجسيد احتضان مصر للتراث الإنساني والثقافي، ويعد قصر البارون نموذجا معماريا غنيا بالتفاصيل سواء المعمارية أو من ناحية الزخارف أو من خلال المنحوتات التي تجلت في تماثيل بوذا وشيفا والأفيال، حيث اعتمدت في تصميم تلك القطع الفنية على الزخارف النباتية والهندسية للقصر وحتى الشكل المعماري الخارجي».

الطراز الهندي وعناصر مميزة

وتابعت نبيل «يتميز الطراز الهندي الذي اعتمد عليه مصمم القصر بغني مفرداته الزخرفية سواء النباتية أو الحيوانية وحتى دمج الألوان يختلف عن أي حضارة أخرى، نظرا لما تمثله الطبيعية الجغرافية لبلاد الهند».

وتنوعت التصاميم حيث أدخلت الزخارف النباتية من زهور وأوراقها، كما طعمت ودمجت بعض القطع في الحلي بأحجار الزيركون وألوان المينا المتنوعة، فدمجت في القطعة اللونين الأخضر والأزرق واللون البرتقالي والفوشيا والبرتقالي واللون البنفسجي لتتحول الأساور والقلادات والخواتم إلى قطع فنية بإحساس مختلف يجمع بين مصر والهند، واستوحت من العناصر المعمارية ما يلائم قطعة الحلي لتؤكد أن قطعة الحلي بإمكانها أن تكون شاهد علي مراحل تاريخية عديدة وإن اتسمت بالحداثة من حيث التصميم أو دمج الألوان.