الامارات | مصر.. إقالة رئيس الهيئة القومية للأنفاق بسبب لوحات كلية البنات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إقالة رئيس الهيئة القومية للأنفاق بسبب لوحات كلية البنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل المصرية، عن أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرر إقالة اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بسبب أزمة لوحات محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث للمترو.

وحسب صحيفة الوطن، أكد المصدر، في تصريحات أن اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم إبلاغه بالقرار قبل قليل، والأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته من منصبه، موضحا أن لوحات محطة كلية البنات تعد أحد تلك الأسباب الرئيسة.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق وشركة «آر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، أعلنت في بيان، منذ عدة أيام، أنّها تتابع عن كثب عما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

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