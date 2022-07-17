البلوجر هادية غالب تنهي الخناقة السنوية بين مايوهات البكيني والبوركيني.. ماذا حدث؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلافات نسائية ما زالت مستمرة بشأن ملابس السباحة الخاصة بالسيدات، بعضهن يعترضن على أسعارها التي تبلغ آلافا من الجنيهات، وأخريات افتعلن مشكلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ عام مضى، وترقب الجميع إلى أين ستؤول أحداث الجدل من حين إلى آخر، حتى قررت البلوجر هادية غالب إنهاء الخلافات من خلال عمل براند خاص بملابس السباحة المعروفة بالبكيني والبوركيني لترضي جميع الأطراف.

هادية غالب تنهي خلاف البوركيني والبكيني

وعلى الرغم من أن الهجوم شن بداية على هادية غالب لطرحها أسعار مايوهات تفوق طاقة الفتيات، إلا أنها استطاعت إنهاء المشكلة الرائجة منذ سنوات بشأن ارتداء المايوه للمحجبات، إذ حرصت على تصميم العديد من أشكال البوركيني المختلفة، وارتدائها في المالديف وأوروبا لترويج المنتج وتشجيع الفتيات على ما يرغبن ارتداءه في أي مكان، فضلًا على تواجدها به داخل الساحل الشمالي، كما يطلق عليه «الساحل الشرير» لعمل حملات اعلانية لإنهاء المشكلة التي نشأت داخله بدايًة، بعد أن تشاجرت إحدى النزلاء مع أخرى في حمام السباحة وهي مرتدية المايوه الشرعي اعتراضًا على شكله إذ قالت: «المايوه الشرعي ده مؤذي للعين»، وضج الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار مايوهات هادية غالب

وعليه قررت هادية غالب عمل براند خاص بتصميم مايوهات شرعية، وأخرى «بكيني»، وانتشرت تصميماتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تفوق أسعارها الـ3000 جنيه، إذ يتكون الواحد من قطعتين أو 4، بألوان وطبعات مميزة تناسب السباحة والتواجد على البحر، ويكون الجزء العلوي من المايوه عبارة عن توب مع وشاح شبكي، بالإضافة إلى «سكيرت»، و«ليجن»، ويتراوح سعر المايوه 3,574 جنيه.

كما تعرض مايوه آخر من نفس التصميم والخامة للمحجبات «بوركيني»، يحتوي على جزئين فقط، يصل سعره إلى 2,807 جنيهات، بالإضافة إلى الحجاب الذي يبلغ سعره 300 جنيه.