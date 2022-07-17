الامارات | الشرطة تكشف التفاصيل.. عراقي يقتل زوجته بـ"مفك براغي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تكشف التفاصيل.. عراقي يقتل زوجته بـ"مفك براغي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شرطة بابل محافظة بابل العراقية، الأحد، أن رجلا قتل زوجته وحاول قتل ابنته، قبل أن يعمد على إحراق منزل العائلة.

وأشارت شرطة بابل في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن "فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن بمتابعة وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري، من كشف جريمة قتل سُجلت على أنها حادث احتراق دار يسكنها رجل وزوجته مع ابنتهما".

وذكرت الشرطة أن الابنة المصابة "اعترفت بإقدام أبيها في ساعة متأخرة من ليلة أمس (السبت) بطعن أُمها بواسطة درنفيس (مفك للبراغي) مما أفضى إلى مفارقة الحياة فوراً وبعدها قام بضربها (الابنة) بـ(شيشة أرجيلة) محاولاً الإجهاز عليها مما تسبب بإصابتها ومن ثم حاول الانتحار بفعل حريق داخل المنزل".

وأكدت الشرطة أنه "من خلال الاعترافات تم التوصل إلى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المشفى".

وأضافت أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصُدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه العادل".

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