طبيبة تحذر من عادات خاطئة يفعلها الرجال عند الحلاقة: «بتسبب كوارث للجلد»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعتبر حلاقة الذقن من العادات المهمة عند الكثير من الرجال، وتشغل الشباب بشكل خاص إذ يهتم معظمهم باتباع الموضة الجديدة في شكل الذقن والحرص على الظهور بها ثقيلة وناعمة، ولكن يفعل البعض الكثير من العادات الخاطئة التي تسبب لهم مشكلات في الجلد، ومن الممكن أن تؤثر على نمو الشعر، خاصة خلال الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسباب التهاب منطقة الذقن

وقالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر في جامعة طب بنها، إن بزوغ شعر الذقن من الأمور التي تصاحبها بثور، حكة بدرجة كبيرة لدى العديد من الرجال، والسبب الرئيسي هو نمو الشعر أسفل الجلد، ما يحدث انثناء عند نموه مرًة أخرى وبالتالي يخترق الشعر سطح الجلد من منطقة مجاورة على بعد مللي أو اثنين، ولكن مسار الشعر أسفل الجلد يصاحبه الآثار السلبية المذكورة.

وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية أن طبيعة شعر الذقن السميكة لدى بعض الأشخاص، خاصة ذوي البشرة السمراء، وأصحاب الشعر الخشن، يعانون مع محاولات الشعر لاختراق سطح الجلد، ما يضاعف ظهور المشكلة، والتي تتمثل أسبابها عادة في النقاط التالية:

- عدم حرص الرجال على ترطيب البشرة قبل الحلاقة.

- استخدام فرشاة للحلاقة.

- الحلاقة في عدة اتجاهات.

نصائح للتخلص من التهابات الحلاقة

وأشارت «سند» إلى أن محاولات الشباب في الوصول إلى ذقن ثقيلة وناعمة من الأسباب التي تسبب أضرارًا للجلد، لذا يفضل اللجوء إلى الحلول الطبية، كما نصحت الرجال الذين يعانون من وجود بثور وحكة بترك ذقنهم لمدة دون حلاقة «سيب الشعر يطول براحته»، وحينها يدخل الشخص في تعاقب زمني «حباية تختفي وواحدة تظهر»، ولكن يتحسن وضعه بمرور الوقت.

ومن العلاجات الحديثة لحدوث التهابات في منطقة الذقن، يفضل إزالة الشعر بالليزر للمنطقة، بالإضافة إلى جزء أسفل العين والخدود، حتى يكون شكل الوجه أكثر جمالًا وراحة، أما الذقن تكون جلسات الليزر قليلة للوصول إلى النتيجة المرغوبة «بنقلل سمك الشعر، وننساعد على نعومته»، حتى تخفف من مشكلة الالتهابات التي تسبب إزعاجا كبيرا، خاصة مع حرارة الجو، كما نصحت بوضع كريم مضاد حيوي مضاف إليه كورتيزون للحد من المشكلة ولكنه يعتبر علاجا مؤقتا.