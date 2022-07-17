الامارات | أعراض داء السكري.. انتبهوا إلى هذه العلامات التحذيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض داء السكري.. انتبهوا إلى هذه العلامات التحذيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة تتميز بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، والتي تميل إلى الارتفاع استجابة لتناول أنواع معينة من الطعام. وبحسب خبراء الصحة فإن هناك بعض العلامات التي تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بينها الشعور بالجوع.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن خبراء الصحة في مؤسسة NiceRx القول إن هناك علامة تحذير خفية لارتفاع السكر في الدم، ألا وهي الجوع الذي يصعب إشباعه.

وأضاف الخبراء: "أولئك الذين يعانون من مرض السكري غالباً ما يجدون أنفسهم يشعرون بالجوع لأن الطعام الذي يأكلونه لا يمدهم بكمية كافية من الطاقة بسبب عدم قدرة الجسم على نقل ما يكفي من الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم".

ووفقاً لخبراء الصحة، يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على مستويات طاقة الشخص بسبب عدم كفاية كمية السكر التي تنتقل من مجرى الدم إلى خلايا الجسم، وبمجرد أن تنخفض مستويات الطاقة في الجسم سوف يتسبب ذلك حتما في التعب.

وقالت الكاتبة الطبية نافين خوسلا، إن أكثر من 400 مليون شخص يعاني من مرض السكري في جميع أنحاء العالم، وهو ما يوضح مدى شيوع تلك المشكلة الصحية، وفوق هذا الرقم هناك عدد كبير من الأشخاص في العالم يعانون من مرض السكري ولكن لم يتم تشخيصهم بعد.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى أن الشخص يعاني من مرض السكري، بما في ذلك التعب والجوع والخدر في اليدين والقدمين وكثرة التبول ليلاً.

ومن أجل تقليل فرص إصابتك بمرض السكري، من المهم أن تعيش بأسلوب حياة صحي قدر الإمكان، ويمكن أن يكون لممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وفقدان الوزن إذا لزم الأمر تأثير كبير في تقليل المخاطر، وأما في حالة تشخيص الإصابة بالمرض فكلما بدء العلاج مبكراً كان ذلك أفضل كثيراً.

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