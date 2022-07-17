الفحص الطبي قبل الزواج.. اختبارات للرجال والنساء تعرف على طريقتها وأهميتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفحص الطبي قبل الزواج، بات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، خاصة من المقبلين على الزواج، يحاولون معرفة جميع الاختبارات المطلوبة والفحوصات لتجنب الأمراض الوراثية، خاصة إذا كان الثنائي تجمع بينهما صلة قرابة، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على الحياة فيما بينهما وتنتقل تلك الأمراض إلى الأطفال أو ربما تعيق الحمل والولادة، فضلا عن التخطيط لحياة أسرية صحية خالية من المشاكل الصحية.

الفحص الطبي قبل الزواج

تكمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، في التأكد من عدم خلو الطرفين من الأمراض، التي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، للمحافظة على الصحة العامة، فضلا عن إمكانية اكتشاف الأمراض المزمنة والسرطانية مبكرا، لتلقي العلاج اللازم لها، كما يخفف من العبء على المرافق الصحية للدولة وبنوك الدم، مثل الأمراض المعدية كالالتهاب الكبد B والتهاب الكبد C وفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، والإصابة بالسرطان بجميع أنواعه، خاصة سرطان الثدي والدم، التي تصيب السيدات بصفة خاصة، فضلا عن سرطان الرحم الذي يؤثر على الحياة الإنجابية، فضلا عن تجنب ولادة أطفال مشوهين.

إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للرجال

الكثير من الأسئلة تدور حول كيفية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والتي يمكن القيام بها من خلال الاستفسار عن الأمراض الوراثية والمشاكل التي قد تهدد قدرات الزوجين، مثل اضطرابات التعلم والمشاكل النفسية، ومن الناحية البدنية تكمن في فحص الطول والوزن وضغط الدم، كما يتم التركيز على التثدي وشعر العانة عند الرجال، والتأكد من عدم وجود دوالي، وفق موقع «مايو كلينيك».

إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للنساء

كما يتم عمل الفحص الطبي قبل الزواج عند النساء، من خلال فحص الحوض عند النساء ملامسة الرحم والمبيضين، فضلا عن إجراء اختبارات الدم ووظائف الكبد، التهاب الكبد B.