طريقة عمل عيش التورتيلا.. خطوات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل عن طريقة عمل عيش التورتيلا، كونه من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين خاصة الأطفال نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن السيدات في طريقة إعداده بأكثر من وصفة، لذا يبحثن عن طريقة العمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة كبار الشيفات وبرامج الطبخ الشهيرة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل عيش التورتيلا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة ومقادير من داخل المطبخ المصري تتناسب مع جميع الفئات ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية، إذ تعتبر من أكثر الشيفات اللواتي يلقين رواجًا واسعًا داخل مصر وخارجها ولها متابعين من جميع أنحاء العالم، خاصة إنها تقدم الوصفات بطرق مختلفة تتناسب مع اختلاف الأذواق.

مقادير عمل عيش التورتيلا

2 كوب دقيق

كوب ماء

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل عيش التورتيلا

في البداية يتم إحضار وعاء كبير يوضع فيه المقادير من الدقيق والزيت والملح، ومن ثم إضافة الماء بشكل تدريجي على الخليط مع الاستمرار في العجن حتى يتم الحصول على شكل عجينة متماسكة وطرية، لعمل عيش التورتيلا.

الخطوة التالية، هي إحضار فوطة نظيفة لتغطية الوعاء والعجين حتى يتم التخمر بشكل كبير، لمدة 15 دقيقة، ومن ثم تقسيم العجينة إلى 8 كرات، والعمل على مسك كل كرة وفردها على شكل دائرة.

الخطوة الثالثة هي وضع مقلاة على النار متوسطة، ومن ثم يتم وضع العيش داخلها لمدة دقائق ثم يُقلب على كلا الجانبين ويترك أيضًا قليلًا من الزقت وبعد ذلك يُرفع من على النار، مع تكرار تلك الطريقة للحصول على شكل عيش التورتيلا، وتقديمه في طبق لتناوله مع العديد من الوصفات وبجانب الأطباق الرئيسية على المائدة، ويُفضل إعداده للأطفال بين الحين والآخر.