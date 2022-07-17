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أسماء أبو اليزيد تتلقى عرضا مغريا بالزواج عبر «إنستجرام».. والفنانة ترد

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسماء أبو اليزيد

دائمًا ما تُفضل الفنانات والمشاهير الحديث إلى متابعيهم وجمهورهم عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تلقي الأسئلة التي تدور في ذهنهم ومن ثم الإجابة عليها، وخلق حوار وحديث يوطد علاقتهن بالجمهور، وهو بالفعل ما تقوم به الفنانة أسماء أبو اليزيد من حين لآخر، وشاركت عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا تنتظر خلاله استفسارات المتابعين عبر خاصية الرسائل.

العديد من الرسائل تلقتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تتعلق بحياتها الشخصية ومهاراتها في الطبخ وكذلك الحديث عن بعض أعمالها الفنية والأعمال السينمائية التي عُرضت داخل السينمات خلال عيد الأضحى المبارك 2022.

عرض زواج مغري

وتلقت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عرض زواج من أحد المتابعين عبر خاصية «ستوري»، وقال المتابع خلال رسالته: «تتجوزيني وأغسلك المواعين، هغسلها بمية سخنة والله»، لترد عليه الفنانة بأسلوب فكاهي قائلةً: «بيخش لي من ثغراتي».

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أسماء أبو اليزيد تحاور متابعيها على «إنستجرام»

وكان من بين الأسئلة أيضا التي تلقتها أسماء أبو اليزيد، عن ما يجعلها تنبهر في الشخص الذي أمامها، إذ قال أحد المتابعين: «إيه اللي يشدك في اللي قدامك؟»، لترد ساخرةً: «يضحكني»، كما وردها سؤالًا بشأن علاقتها بالمطبخ، كالتالي: «بتعرفي تطبخي؟»، لتجيب بصورة من داخل المطبخ: «وبعرف أكل».

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مواصفات فتى أحلام أسماء أبو اليزيد

وسبق وأن تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن مواصفات فتى أحلامها، في لقاء لها عبر «إنستجرام»، إذ قالت: «طيب وحنين وراقي وواثق في نفسه ودماغه كبيرة، أنا بحب السمر.. عينه حلوة تكون ذكية يعني الذكاء باين في عينه». 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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