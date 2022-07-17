طريقة عمل الزلابية المقرمشة في خطوات سهلة وبسيطة.. «زي الجاهزة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لأطباق الحلوى وصفاتها المختلفة التي يتم تقديمها بشكل لذيذ وشهي خاصة المعجنات المقلية ويأتي على رأسها الزلابية، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على البحث عن طريقة عمل الزلابية المقرمشة داخل المنزل، وذلك دون الشعور بالحاجة إلى شرائها جاهزة من المحلات.

وعلى هذا النحو، نقدم في السطور التالية طريقة عمل الزلابية المقرمشة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الزلابية المقرمشة

- المقادير:

كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ربع كوب من الماء الدافئ

نصف ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة من البيكنج باودر

زيت للقلي

نصف ملعقة صغيرة من الملح

خطوات عمل الزلابية المقرمشة

- تبدأ طريقة عمل الزلابية المقرمشة بوضع المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم ضيفي إليها الماء الدافئ بشكل تدريجي، حتى تحصلي على قوام العجينة المطلوب.

- تُغطى العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر جيدا.

- ضعي الزيت في مقلاة للتحمير.

- جهزي طبق به كمية قليلة من الزيت، وأغمسي به الملعقة التي ستضعي بها الزلابية.

- ابدأي في صنع الكرات الصغيرة من العجينة باستخدام إحدى يديك.

- امسكي باليد الأخرى ملعقة صغيرة وابدأي في غمسها داخل الطبق الصغير، وقطعي بها كرات الزلابية.

- ضعي الزلابية في الزيت الساخن، وقلبيها جيدا حتى تتحمر نصف تحميرة.

- في الخطوة التالية، توضع الزلابية داخل مصفاة لمدة 10 دقائق حتى تبرد.

- أعيدي وضع الزلابية مرة أخرى في الزيت لتستكمل تحميرها.

- ضعي الزلابية مباشرة في الشربات البارد.

- يمكنك تحضير الشربات من خلال وضع الماء مع السكر على النار حتى تمام الغليان، ومن ثم ضيفي إليهما الفانيليا والليمون.