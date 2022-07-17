أول رد فعل لطفلة أسيوط بعد الاعتداء عليها بالملاهي.. والدها يكشف تفاصيل صادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفلة في عمر الزهور ما زالت تخطو نحو استكشاف عالمها الخارجي والتعرف عليه، والاستمتاع بمرحلتها العمرية كأقران جيلها الصغير، لكنها لم تعرف أنها ستخرج للعب والتنزه في هذا اليوم وتعود بواقعة مؤلمة تكاد لا تدرك تفاصيلها بسبب سنها الصغيرة وقلبت حياتها رأسًا على عقب، حتى باتت طفلة أسيوط ضحية جديدة لطفل آخر لم تصل الرحمة إلى قلبه إذ تعدى عليها داخل أثناء تواجدها داخل ملاهي رفقة أسرتها بمحافظة أسيوط.

تفاصيل واقعة التعدي على طفلة في مدينة الملاهي

وحسب ما كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة، أن طفلة أسيوط كانت رفقة والدتها في مدينة ملاهي شهيرة، وبينما كانت تلهو مع عدد من الأطفال، أرادت الذهاب إلى دورة المياه فتوجهت معها الأم، ودخلت الطفلة وظلت والدتها تنتظرها خارج الحمام.

وعقب خروج طفلة أسيوط من دورة المياه، فوجئت والدتها بانهيارها وسرعان ما سألتها عن سبب بكائها، لتخبرها بأن أحد الأشخاص ضربها، وأثناء تحدثها خرج هذا الشخص خلفها من دورة المياه فأشارت عليه وقالت إنه من تعدى عليها.

والدة طفلة أسيوط يكشف تفاصيل حالتها الصحية

ومن ناحيته، كشف والد طفلة أسيوط الذي طلب عدم ذكر اسمه واسم ابنته، خلال تصريحاته لـ«هن»، أن صغيرته التي تبلغ من العمر 4 أعوام، لا تزال تعيش في حالة نفسية سيئة فور تعرضها للحادث الأليم، قائلا: «عايشة في صريخ وخوف ورهبة نفسية، وإحنا من وقت الواقعة بنتنقل من دكتور لدكتور وهي معانا».

وأوضح والد طفلة أسيوط، أن الأسرة تحاول إبعاد الصغيرة بقدر الإمكان عن تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرضت له، لكنها ما تزال تعيش في حالة نفسية صعبة وتدفعها للنوم لساعات طويلة إلى جانب قضم أظافرها بشكل ملحوظ: «بنحاول نبعدها عن الموضوع، بس فجأة بنلاقيها وهي قاعدة معانا شوية تنام على الأرض، وشوية على الكرسي، وبدأت تاكل في ضوافر إيديها ودي أول مرة تحصل».

واختتم الأب حديثه لافتًا إلى أن الأسرة ما تزال في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي، ومتابعة تحريات الجهات الأمنية في الواقعة.