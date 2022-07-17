3 طرق لتقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من الأمراض: «حافظي على صحتهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

البحث عن طرق لتقوية مناعة الأطفال غاية كبيرة لكل أم رغبة في حفاظها على صحة أبنائها، خاصة عند مواجهة التقلبات الجوية والوصول إلى ذروتها في فصول السنة المختلفة، لمحاولة حماية الطفل من التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية خاصة نزلات البرد والأنفلونزا.

طرق لتقوية مناعة الأطفال

وتأتي العديد من النصائح والخطوات التي تُنصح الأمهات باللجوء إليها كطرق لتقوية مناعة الأطفال، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية، وفقًا لما ذكره وقع parents العالمي.

تقديم المزيد من الفواكه والخضروات

يمكن تقوية مناعة الأطفال من خلال تقديم الخضروات والفاكهة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز المناعي، ومن أبرزها الجزر والفاصوليا الخضراء والبرتقال والفراولة، إذ تحتوي تلك المواد الغذائية على الكاروتينات وهي عبارة عن مغذيات نباتية تعزز المناعة.

وكشفت الدراسات أن المغذيات النباتية تزيد من إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، إلى جانب أيضًا الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب في مرحلة البلوغ.

زيادة وقت النوم

تظهر الدراسات التي أجريت على البالغين أن الحرمان من النوم يمكن أن يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض عن طريق تقليل الخلايا القاتلة الطبيعية، وأسلحة الجهاز المناعي التي تهاجم الميكروبات والخلايا السرطانية، وينطبق الشيء نفسه على الأطفال، كما تقول كاثي كمبر، مديرة مركز التعليم والأبحاث الشاملة لطب الأطفال في مستشفى الأطفال في مدينة بوسطن الأمريكية، لذلك يجب زيادة عدد ساعات نوم الأطفال خاصة في المراحل الأولى من أعمارهم.

الرضاعة الطبيعية الجيدة

يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة معززة للمناعة وخلايا الدم البيضاء، كما تشير الدراسات إلى أن لبن الأم قد يعزز أيضًا قوة دماغ الطفل ويساعد في حمايته من الإصابة مرض السكري.

استشاري مناعة يحذر من هذا الأمر مع الأطفال

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديث سابق في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب على الطفل الحصول على نوم كافي خاصة إذا كان في عامه الأول، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والبعد عن أكل الشارع مثل تناول الخضروات والفاكهة المغسولة جيدًا، بالإضافة إلى البعد عن تناول المضادات الحيوية في حالة الإصابة بنزلات البرد منعًا لإضعاف المناعة إذ أن البرد عدوى فيروسية وليس بكتيرية، وذلك خطأ شائع تقع فيه الكثير من الأمهات.