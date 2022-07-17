طبيبة جلدية تحذر من عادة شائعة عند استخدام فوطة الاستحمام: «بتجيب أمراض»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات شائعة يفعلها العديد من الأشخاص بشكل دائم عند الاستحمام بصورة يومية خلال أيام فصل الصيف، مع محاولات ترطيب الجسم والتخفيف من حدة الشعور بالطقس الحار، لكن يغفل الكثير من الأشخاص عن الأخطاء التي ربما يقعوا فيها عند فعل تلك العادات بشكل مستمر.

أخطاء شائعة عند الاستحمام

وحسب ما عرض موقع «WebMD» العالمي، تتمثل بعض الأخطاء الشائعة عند الاستحمام في الآتي:

الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يجعل الشخص يشعر بالراحة خاصة في فصل الشتاء، لكن يمكن عند الاستحمام بالماء الساخن بصورة مستمرة إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة ما يجعلها مثيرة للحكة.

استخدام المناشف المبللة

تعد المناشف المبللة بمثابة الأرض الخصبة لنمو البكتيريا والفيروسات بأنواعهما المختلفة، كما يمكن أن تسبب تلك المناشف نمو فطريات بأظافر القدم واليدين.

عدم تنظيف الليفة

يجب تنظيف الليفة أسبوعيًا عن طريق نقعها في مبيض مخفف لمدة خمس دقائق وشطفها جيدًا، وعلى الرغم من أنه من الملائم تخزين اللوف في الحمام، إلا أنه من الآمن التخلص منه وتعليقه في مكان بارد حيث يجف بشكل أسرع.

طبيبة تحذر من ممارسة العادات الخاطئة عند الاستحمام

ومن ناحيتها، حذرت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الجلدية في كلية طب جامعة بنها، خلال تصريحاتها لـ«هن»، من ممارسة تلك العادات الشائعة الخاطئة في وقت الاستحمام، خاصة عند استخدام اللوف، والمناشف، وكذلك الاستحمام بالماء الساخن.

ولفتت أستاذ الجلدية إلى أن المناشف المبللة تكن بالفعل بيئة خصبة كبيرة لنمو البكتيريا والفطريات بشكل خاص: «عشان الفطريات بتحب الأماكن الرطبة»، وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة لإصابة مستخدمها بأمراض جلدية مختلفة، والشعور بحكة الجلد فضلا عن احمراره.

كما نصحت إيمان سند، بضرورة استخدام المناشف بطريقة صحيحة وذلك من خلال «الطبطبة» وليست «الحكة»، وذلك حتى لا تتم إزالة طبقة الحماية السطحية التي تتواجد على الجلد، وتعد بمثابة غلاف الحماية له من الجفاف والتعرض للملوثات والجراثيم ومثيرات الحساسية.

وبشأن الاستحمام المستمر بالماء الساخن، أوضحت «سند» أن الأمر قد يتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية من الجلد، وهي التي تساعد على ترطيبه، لذلك يجب تجنب الأمر قدر الإمكان أو الاستحمام بالماء الفاتر على فترات متباعدة.