مواقف لـ3 بطلات رياضة في 48 ساعة.. انسحاب وخطوبة بالكوتشي وحج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستحوذ أخبار نجوم الرياضة على اهتمام جمهورهم مع تزايد نجومية وشعبية أبطال الرياضة في مختلف الألعاب سواء كرة القدم أو غيرها، لذا يحرص الجمهور على متابعة أبطاله المفضلين والتعرف على آخر أخبارهم، لكن مع الأسف في بعض الأحيان تكون تلك الأخبار سلبية.

وخلال التقرير التالي نستعرض مواقف مختلفة لـ3 بطلات في الرياضة خلال الـ48 ساعة الماضية، أبرزهن بسنت حميدة.

غياب بسنت حميدة

كشفت العداءة بسنت حميدة لاعبة مصر في ألعاب القوى والمتوجة بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط سبب انسحابها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في أمريكا، مرجعة ذلك إلى إصابتها التي تحاملت عليها للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، وأنها حاليا في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد للتمكن من خوض المشاركات الدولية المقبلة.

خطوبة نور الشربيني

احتفلت لاعبة الإسكواش العالمية نور الشربيني بحفل خطوبتها، على لاعب كرة اليد المصري عمرو الحلو، في حفل كبير أقامته بحديقة فيلا، وحضره عدد من الأهل والأصدقاء، وتأتي حفلة الخطوبة بعد نحو 5 أشهر من إقامتها حفل لقراءة الفاتحة في بيتها.

فريال أشرف في الحج

أدت البطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها مناسك الحج، وكانت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، أهدت رحلة حج كاملة لـ «فريال» تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها فى أداء فريضة الحج، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق أمنيتها بأداء مناسك الحج.