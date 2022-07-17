عيب خطير في المرأة كان وش الخير على أحمد سعد.. كيف اكتشفه في زوجته الرابعة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاحات تلو الأخرى، يحققها الفنان والمطرب أحمد سعد سواء على الصعيد الفني أو الشخصي، إذ عاونه الاستقرار العائلي على التفرغ وإظهار مواهبه الفنية التي ظهرت بوضوح خلال طرح أغنيته الأخيرة «وسع وسع»، التي حققت نحو مليوني مشاهدة في فترة وجيزة من طرحها، وتفاعل مع رقصات الكليب الملايين.

أحمد سعد يهدي نجاحاته لزوجته

الفنان أحمد سعد، تحدث عن الأسباب الخفية وراء النجاح الذي يعيش به، إلى زوجته الرابعة علياء بسيوني، مصممة الأزياء الشهيرة، إذ وجه رسالة لها خلال استضافته في برنامج «ET بالعربي»، قائلًا: «عليا حبيبة قلبي، بهديلها كل اللي أنا فيه، الناس عارفة كل حاجة، بيبعتوا في الكومنتات بيقولوا شكرا لعليا إنها خلت أحمد يعملنا حاجات حلوة، الناس بتبقى فاكرة علشان أنا مطرب فأنا هطلع بشكل عامل ازاي وفي حياتي الشخصية هكون عامل إزاي، الناس عارفة إني كويس».

تحدث الفنان أحمد سعد عن الصفة التي لا يفضلها معظم الرجال في السيدات وهي «الزن»، ولكنه جنى ثمارها الإيجابية وحصدها على المستوى الفني، من زوجته علياء بسيوني، إذ يقول: «لما بتبقى حاطة تارجت في دماغها محدش في العالم يقدر يغيره، زن مهول على مصلحتي، كل يوم كانت بتزن على الأغنية وأخلصها، بقول لكل الستات وراء كل رجل عظيم امرأة، مش علشان هي بتنزل حفلات أو تغني مكانه، لا بتخليه بشكل مختلف، الامتنان والشكر لما تقوله دايما بتحس بالنعمة وإنك لازم تحافظ عليها، عليا خلتني أعرف أواجه الحياة وأعمل ألحان مختلفة».

ولادة ابنة أحمد سعد

وقبل أشهر، رُزق الفنان والمطرب أحمد سعد، بابنته الأولى من زوجته الرابعة وأطلق عليها اسم عليا، كما شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو جديد، داخل إحدى غرف مستشفيات الولادة، مُحتفلًا بقدومها، وعلق عليه قائلًا: «الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد».