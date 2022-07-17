الامارات | عائلة أردنية أمام النائب العام لتنظيمها رحلات سياحية وهمية.. وآخر احتال على سياح عرب

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أردنية أمام النائب العام لتنظيمها رحلات سياحية وهمية.. وآخر احتال على سياح عرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة السياحة والآثار الأردنية، أنها قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عائلة أردنية ادّعت عملها بتنظيم الرحلات السياحية واحتالت على عدد من المواطنين الأردنيين ثم اختفت. وبينت الوزارة أن المبلغ الذي ورد في بعض الأخبار المتداولة أنه 700 ألف دينار غير دقيق، حيث أن المبلغ الوارد بالشكوى المقدمة للوزارة يبلغ قرابة 9 آلاف دينار، لافتة انه تم تحويل المخالف الذي لم يكن حاصلاً على ترخيص بممارسة المهنة الى النائب العام لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه سنداً لأحكام قانون السياحة.

وفيما يخص الشكوى المتعلقة "بمكتب سياحي تراكمت عليه ديون بقيمة نصف مليون دينار وأُغلق لمخالفات ثم عاد للعمل مجدداً"، قالت الوزارة إن المكتب مُرخص حسب الأصول ولديه كفالة بنكية مودعة لدى الوزارة لضمان التزامه بتقديم الخدمات السياحية المتفق عليها مع الافراد والسياح، مبينة أن الشكاوى المقدمة بحقه وصلت قيمتها الى قرابة 11 ألف دينار وما زالت الشكوى قيد النظر لدى الوزارة.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة على مكتب مرخّص احتال على أشخاص من جنسية عربية بمبلغ 15 ألف دينار، بينت الوزارة أنه تقدم أشخاص يحملون جنسية عربية بشكوى إليها مفادها بأنهم تعاملوا مع مواطن تربطهم به معرفة مسبقة لغايات حجز تذاكر سفر للقدوم الى المملكة، موضحة أن هذا المواطن قام بإجراء حجز تذاكر مبدئي لهم عن طريق مكتب سياحة مرخص ولم يقم بالدفع للمكتب من الاساس، وتم تحويل المبلغ من العائلة بموجب حوالة باسم المواطن الذي لم يقم بتأكيد حجز التذاكر، الأمر الذي حال دون تمكنهم من القدوم الى أراضي المملكة.

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