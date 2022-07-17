الامارات | هاتف رياض محرز المكسور يثير سخرية المتابعين.. واللاعب يرد: كنت أنتظر تجديد العقد !

شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف رياض محرز المكسور يثير سخرية المتابعين.. واللاعب يرد: كنت أنتظر تجديد العقد ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار هاتف المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تعليقا من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقبل توجهه مع فريقه صوب الولايات المتحدة، نشر محرز صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبيده هاتف مكسور.

وأشعلت الصور تعليقات المتابعين، الذين استغربوا كيف أن نجما كبيرا يستخدم هاتفا مكسورا. وقال أحدهم "هل أنت فعلا مليونير؟"، فيما ذكر آخر "الحمد لله.. المشاهير أيضا يحتفظون بهواتفهم المكسورة".

التعليقات الساخرة جعلت رياض محرز يدخل على الخط وينشر صورة أخرى للهاتف المكسور، ويعلق عليها بالقول "نعم أعلم ذلك"، ممازحا "كنت أنتظر تجديد العقد".

ووفق "سكاي نيوز عربية" كان محرز يشير إلى تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى العام 2025.

واعتبر محللون تجديد عقد محرز مثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 31 عاما، بعدما ساهم في احتفاظ سيتي بلقب البريميرليغ.

ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 71 مليون دولار قبل 4سنوات، خاض محرز 189 مباراة بتشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفا وأسهم بـ45 تمريرة حاسمة. كما فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news