«سارة» تجسد مفهوم القولبة الفكرية في مشروع تخرجها: واجهت صعوبات كتير وفخورة بنفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتقد الكثيرون أن مشروع التخرج مجرد وسيلة للحصول على درجة أعلى، ولكن عكست الطالبة «سارة محمد نويرة» هذا الاعتقاد، إذ أرادت أن توضح أهميتها كفرد فعال في المجتمع، وذلك من خلال تجسيد مفهوم القولبة الفكرية وكيفية تأثر الكثيرين بها وعدم إدراكهم لمدى خطورتها.

«قالب».. مشروع تخرج «سارة» الطالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، التي أرادت أن تعبر عن مصطلح القولبة الفكرية من خلال تجسيد العديد من الأشخاص، متكدسين ومتشكلين سويا على هيئة القالب الخارجي لهم، فكان تأثير الضغط من القالب على وجوههم وأجسادهم وفي يسار العمل يوجد مجموعة من الأشخاص يحاولون الصعود إلى ذات القالب، ما يوحي للمتلقي حماس واندفاع هذه العقول على القالب.

الهدف من تصميم مشروع «قالب»

أبدعت «سارة» في تصوير فكرتها؛ إذ تم وصف مشروعها من قبل لجنة المناقشة بأنه أول مشروع تخرج بتقنية الحذف والإضافة سويا في نفس العمل، ولم تستغرق في مشروعها سوى شهرين، إذ استخدمت الطين الأسواني لسهولة تشكليه: «استخدمت الطين الأسواني عشان خامة كويسة جدا، وقدرت أحقق الأجسام المضغوطة في الزجاج وكمان متوفر بكميات» وذلك بحسب ما روته لـ«الوطن».

صعوبات واجهت سارة في تصميم مشروعها

صعوبات كثيرة واجهتها «سارة» حتى تتمكن من تنفيذ فكرة مشروعها وخاصة في كبر مساحة التصميم: «التصميم كانت مساحته كبيرة وأني أقدر أجسد الشخصيات وكمان لما كنت بقول للناس مصطلح القولبة الفكرية مكنش حد بيستوعب مدى خطورته»، وعلى الرغم من ذلك أعربت سارة عن سعادتها وفخرها بعد الانتهاء من تنفيذ فكرتها: «حسيت بفخر لما حققت اللي كان في دماغي، وكمان عجب اللجنة جدا ولفت انتباههم جميعا».