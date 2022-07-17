زوجان بريطانيان يطلبان هدايا غير تقليدية من الضيوف.. طوب وبلاط وورق حائط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت الغلايات والمحمصات والمناشف ذات يوم من العناصر الأساسية في قائمة هدايا الزفاف، لكن جيلًا جديدًا من الأزواج يطلبون من ضيوفهم شيئًا أكثر طموحًا.

استعانت كيران كور، 27 عامًا، وخطيبها سام ساهوتا، بمساعدة ضيوف حفل زفافهما لمعالجة أكبر عائق أمام ملكية المنزل، وهو جمع وديعة، بحسب موقع «تليجراف»، والذي أشار إلى أنهما سيتزوجان الشهر المقبل ويأملان في شراء منزلهما الأول في سوليهول خلال العامين المقبلين.

دفع ثمن سباك هدية رائعة للمتزوجين

قالت كور: «كل من ساهم في بناء المنزل سيعرفون أنهم لعبوا دورًا كبيرًا في مستقبلنا، إنه يجعلها مميزة حقًا».

وأرسل الزوجان للضيوف رابطًا إلى تطبيق توفير الودائع، حيث يمكنهم الدفع في صندوق المنزل عبر الإنترنت بدلاً من تقديم أموال يمكن إنفاقها في مكان آخر.

قال زو بورك، من موقع الزفاف: «الأزواج بالتأكيد يبتعدون عن التقليد، يمتلك الجميع بالفعل محمصة خبز وعادة ما يكون لديهم غلاية مناسبة».

وأضاف: «إنه مفيد بشكل خاص للأزواج في السنة الأولى من زواجهم، قد يكون المال قليلًا بعض الشيء بعد الادخار لحضور حفل زفاف».

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 16.8 في المائة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع متوسط ​​الدخل بنسبة 2.7 في المائة فقط في نفس الفترة، مما دفع القدرة على تحمل التكاليف إلى مستوى قياسي منخفض، وفقًا لبنك هاليفاكس.

بالإضافة إلى طلب المساعدة في شراء منزل، فإن المتزوجين حديثًا الذين يشرعان في مشروع تجديد المنزل، يطلبان المال بشكل متزايد - لا سيما أنهما عانيا مؤخرًا من ارتفاع تكاليف المواد وأزمة سلسلة التوريد.

قالت أوليفيا نايت أوف باتشورك: «يمكن أن تصل خيارات الهدايا إلى 200 جنيه إسترليني لدفع ثمن سباك، أو جنيه إسترليني واحد لشراء بلاط مطبخ أو المزيد من الخيارات العملية مثل الالتزام بوضع أرفف أو وضع أعشاب في القدر، عتبة النافذة».

«يدرك الزوجان أن حفلات الزفاف باهظة الثمن بالنسبة للضيوف ويريدان التأكد من أن الهدايا بأسعار معقولة وأن الخيارات شاملة للجميع».

قبل ثلاثة أشهر من زواج كيت وبيت جريفيت العام الماضي، اشتريا «كوخًا صغيرًا متفتتًا» في ساسكس والذي تطلب ترميمًا كاملاً.

هدايا زخرفية من أصدقاء الزوجين

قالت جريفيت: «طلب المال من أجل التجديد جعل ضيوفنا يشعرون وكأنهم يساعدوننا حقًا في إعدادنا للحياة الزوجية في كوخنا المريح ، دون أن ينتهي الأمر بخزائننا المليئة بالفوضى».

اشترى بعض الأصدقاء للزوجين هدايا زخرفية مثل البلاط وورق الحائط وتجهيزات الإضاءة، بينما اختار الضيوف الأكثر تفكيرًا عمليًا ألواح من اللوح الجصي والعزل.