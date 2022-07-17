جامعة أمريكية ترشح متحولة جنسيا لجائزة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رشحت جامعة بنسلفانيا الأمريكية، السباحة ليا توماس، المتحولة جنسيا، لجائزة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 2022.

وسيتم تسمية الفائز في مؤتمر الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في يناير المقبل بـ«سان أنطونيو». وتهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات الأكاديمية والتميز في ألعاب القوى وخدمة المجتمع والقيادة للخريجات ​​الجامعيات.

وقالت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، إن الجامعات الأعضاء رشحت 577 من الطلاب الرياضيين المتخرجين، ويمكن لكل مدرسة ترشيح رياضيتين.

توماس أصبحت أول رياضية متحولة جنسيًا تفوز بلقب «الرابطة- القسم الأول»

وفي مارس، أصبحت توماس أول رياضية متحولة جنسيا تفوز بلقب «الرابطة- القسم الأول» بعد احتلالها المركز الأول في حدث السباحة الحرة 500 ياردة للسيدات وسجلت أسرع وقت في الموسم، وأصبحت أول رياضية متحولة جنسياً تفوز بلقب «دي 1» في أي رياضة.

وأصبحت توماس، محور نقاش محتدم عندما صوتت الهيئة الحاكمة العالمية للسباحة، في شهر يونيو الماضي، لتقييد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في مسابقات النخبة النسائية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

توماس نافست في فريق الرجال بولاية «بنسلفانيا» لمدة 3 سنوات

وفي وقت سابق، نافست توماس، في فريق الرجال بولاية «بنسلفانيا» لمدة 3 سنوات قبل تحولها وانتقالها إلى فريق السيدات. وفي مايو الماضي، أشارت توماس، في مقابلة مع قناة «أيه بي سي» الأمريكية، ​إلى شعورها بالاكتئاب في وقت مبكر من الكلية، قبل تحولها.

وقالت توماس، إنها كانت تعلم أنه سيكون هناك تدقيق ضدها إذا تنافست كامرأة، وكانت مستعدة لذلك. وبدأت توماس العلاج بالهرمونات البديلة في عام 2019 ، وبعد اتباع بروتوكولات الرابطة، توقفت عن السباحة لمدة عام قبل الانضمام إلى فريق «يو بنن» النسائي في عام 2020.