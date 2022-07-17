طريقة عمل الأرز الريزو على طريقة فاطمة أبو حاتي.. «اطعم من الديليفري»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الأرز الريزو من الأكلات الشهيرة في المطاعم ويتفنن الشيفات والأمهات في عمله ويعتمد على الكثير من البهارات، أما عن طريقته فهي من اسهل الطرق إلا أنها تحتاج لخطوات كثيرة وعلى طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات الأرز الريزو

نصف كيلو أرز أبيض

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

6 فصوص ثوم كبيرة مفرومة ناعما

ملعقة كبيرة فلفل أسود مفروم

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار المفروم

فلفل حار حسب الرغبة

ملعقة كبيرة بهارات الدجاج

ملعقة كمون ناعم

ملح حسب الرغبة

كأس مسطرة

ملعقة صغيرة من الكاري

بيضة واحدة

زيت للقلي والتحمير

دجاج مقرمش يقدم مع الأرز الريزو

ربع كيلو بانيه دجاج مقطعة قطع صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة أربع

دقيق

الفلفل والملح والكمون والفلفل الحار للتتبيل

صلصة الباربيكيو للأرز الريزو

لعمل صلصة الباربكيو أثناء طريقة تحضير الأرز الريزو مثل فاطمة أبو حاتي يجب تجهيز المقادير التالية:

ربع كيلو صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة خردل

5 ملاعق كبيرة خل التفاح

نصف لتر ماء

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة أو اتنين طعام بابريكا

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم

ساق كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعما

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا، ويمكنك إضافة حبات الفلفل الأحمر حسب الرغبة للحصول على طعم حار

طريقة تحضير الأرز الريزو

لتحضير الأرز الريزو على طريقة فاطمة أبو حاتي، أولا اغسلي الأرز وصفيه جيدًا، ثم ضعيه في وعاء به ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي على البوتجاز وحركيه جيدًا حتى يجف الماء ثم ضيفي الأرز مباشرة إلى الوعاء بالزيت لمدة 3 دقائق

ثم ضيفي البصل المفروم وقلبي للحصول على دقيق مع الأرز

ثم ضيفي إلى المكونات السابقة الملح وجميع البهارات وقلبي الأرز جيداً مع إضافة الثوم والخردل.

في وعاء من الماء المغلي ضعي فيه الأرز ليثبت بالطريقة التقليدية، حتى يشرب، ثم يبرد النار حتى يستقر تماما لمدة 10 دقائق قريبا

الخطوة التالية لتحضير الأرز الريزو بطهي الدجاج المقرمش

قطعي البصل الكبير إلى أربعة ثم قطعيها في كبة أو خلاط في الخلاط مع كوب صغير من الماء

ضيفي الملح والكمون وبهارات الدجاج والفلفل إلى ماء البصل وضعيهم في طبق من الدجاج المقطّع للتتبيل

واتركي الدجاج لمدة 5 دقائق لينقع ثم نضع الدقيق في وعاء كبير ونضيف الملح والكمون والبهارات والفلفل الحار

في طاسة أو مقلاة بها زيت خذي قطع الدجاج مباشرة من ماء البصل وغمسيها في البيض ثم الدقيق ثم ضعيها في المقلاة واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون، أو بانيو

بعد أن يستوي الأرز، ضعيه مباشرة في طبق عميق، ثم ضعي قطع الدجاج فوقه، ثم غطيه بقليل من صلصة الباربكيو وقدميه.