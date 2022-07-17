الامارات | مصر .. مقتل طباخ في حفل عرس على يد أحد المدعوين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. مقتل طباخ في حفل عرس على يد أحد المدعوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحقق رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، في أقوال عدد من شهود العيان، في حادث مقتل طباخ على يد نجار، خلال حفل زفاف في منطقة الهرم، وذكروا أن المجني عليه شارك المتهم الرقص والاحتفال، وخلال الاحتفال أصيب الضحية بطعنة نافذة بسلاح المتهم، مما أسفر عن مقتله.

وبمواجهة المتهم نفى قصده قتل المجني عليه، وأكد أنه كان يرقص بسلاح أبيض، وأصاب القتيل دون قصد، فتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طباخ نتيجة تعرضه لاعتداء بمطواة في منطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه وخلال الرقص بحفل زفاف أحد أفراد أسرته، شاركه نجار في الرقص ممسكا مطواة بيده، إلا أن النجار أصابه خلال الرقص، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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