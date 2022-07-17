محللة سياسية ومعجبة بـ لوسي.. من هي «سارة» حفيدة البطل أحمد عبد الحي كيرة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حظي فيلم «كيرة والجن»، على نسبة إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي الأيام الماضية جعلته يتصدر ترتيب قائمة الإيرادات، ما جعل البعض يبحث وراء قصة الفيلم، خاصة أنه يسلط الضوء على قصص بطولات وطنية حقيقية.

قصة فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية «1919» للروائي أحمد مراد، ويتناول حالة المقاومة الشعبية للمجتمع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الضخم الذي يوحد مصائر البطلين أحمد عبدالحي كيرة، وعبدالقادر الجن ليشتركا في الكفاح ضد الاحتلال اﻹنجليزي لمصر آنذاك.

وفي هذا الصدد نستعرض في السطور التالية معلومات عن سارة كيرة، إحدى أحفاد البطل أحمد عبدالحي «كيرة»، والذي كان ضمن الشخصيات الرئيسية في الفيلم.

وخلال تصفح حساب سارة كيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتبين أنها مؤسس ومدير تنفيذي في المركز الأوروبي لشمال إفريقيا، وأنها درست في جامعة سان بابلو في مدريد، كما أنها درست في جامعة القاهرة، وتعيش حاليا الكالا دي إيناريس في مدريد.

معلومات عن حفيدة كيرة

ويتبين أنها محللة سياسية في الشأن الخارجي حيث ظهرت في عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية للحديث عن بعض قضايا المنطقة مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ يومين نشرت صورة تجمعها مع الفنانة لوسي، معلقة عليها، «جميلة وذوق ومبدعة وفيها أمومة جذبتني ليها جدا وحصل ارتباط روحي ما بينا عجيب».

وفي بوست آخر، أبدت سعادتها بأن الناس أصبحوا يكتبون اسم كيرة بشكل صحيح، بدلا من «كيرا» أو «كير»، كما يتبين أنها محبة للحيوانات الأليفة تحديدا الكلاب.