أستاذ صحة نفسية: على الأهالي دعم أبنائهم في تنمية مهاراتهم ودراسة علوم جديدة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أكدت الدكتورة علياء السحيمي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة السادات، على ضرورة أن يكون الآباء مصدر للدعم والطاقة الإيجابية والأمل لأبنائهم من طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، لافتة إلى خطورة ضغط الآباء على أبنائهم لتحقيق أحلامهم التي لم يصلوا إليها أو حققوها بالفعل ويتوقعون من أبنائهم استكمال مسيرتهم المهنية.

أستاذ الصحة النفسية: تحذر من ضغط الآباء على الأبناء للالتحاق بكليات معينة

وأضافت في حوار في برنامج «زينة» على «القناة الثانية المصرية»، أن الأبناء يختلفون عن آبائهم من حيث شخصيتهم والزمن الذي يعيشون به، لافتة إلى تطلع الأبناء في الوقت الراهن إلى التفرد بمجالات بعيدة عن تلك التي درسها آبائهم خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده العلوم الآن.

اقتصار دور الآباء على التعرف على قدرات ومهارات أبنائهم

وأوضحت أستاذ الصحة النفسية أن مفهوم كليات القمة غير صحيح تمامًا، مؤكدة أهمية كل المجالات في الحياة، مشيرة إلى أن ضرورة تعرف الآباء على مهارات وقدرات أبنائهم ومساعدتهم على اختيار الطريق الذي يمكن من خلاله تحقيق ذاتهم وتطويرها، حتى يتميزوا بالمجال الذي يختارونه.

الأجيال الجديدة لديهم شغف بتنمية مهارتهم بكل جديد

ولفتت إلى سعي الأجيال الجديدة لتنمية قدراتهم فيما هو جديد دائمًا، مشددة على ضرورة ترك الآباء لأبنائهم كي يحققوا أحلامهم، بعيدًا عن إصرارهم على أن يصبح أبنائهم نسخا مكررة منهم.